Спустя семь лет после «Великолепного века»: как сейчас выглядит 77-летняя Небахат Чехре, сыгравшая Валиде султана Сулеймана

В марте Небахат Чехре отпразднует свой день рождения. Ей исполнится 78 лет. За плечами этой яркой турецкой актрисы множество успешных ролей, но поистине великолепным стал образ Валиде султан — матери султана Сулеймана. Поклонники сериала восхищались грациозностью, элегантностью и утонченностью этой героини. А придать образу Валиде султан шарма смогла только Небахат Чехре. Как сейчас выглядит звезда «Великолепного века», спустя семь лет после съемок? Узнаем в материале сайта Teleprogramma.pro.

Несмотря на некоторую надменность и себялюбие, поклонники сериала прониклись симпатией к Валиде султан. Иногда она была слишком категорична и строга, но все-таки справедлива. Лишь только нелюбимая сноха Валиде — Хюррем султан — то и дело испытывала на себе интриги со стороны матери султана Сулеймана. При этом фаворитка падишаха всегда проявляла к Валиде султан глубокое уважение.

По сути, Хюррем мечтала завоевать любовь своей свекрови. Ведь мать султана Сулеймана из всех невесток выделяла именно Махидевран султан. И причина было в том, что Валиде слишком опасалась за свою власть в гареме. Она боялась, что влюбленный в Хюррем султан Сулейман слишком высоко превознесет свою новую госпожу. Как в итоге и получилось. Специально для своей фаворитки падишах придумал статус — хасеки. К тому же султан Сулейман женился на Хюррем, проведя обряд никаха. Неслыханное дело, учитывая, что в невестах была славянская рабыня.

В обычной жизни Небахат Чехре также может похвастаться моложавой и привлекательной внешностью. На лице у актрисы нет ни одной морщинки. А ведь со съемок сериала «Великолепный век» прошло уже семь лет. Выглядит Небахат просто восхитительно. И иногда позволяет себе появляться на публике в платьях с открытой спиной.

Кстати, актриса по линии отца имеет грузинские корни. В возрасте пяти лет она вместе с семьей переехала в Стамбул. И здесь в свои 15 лет получила титул «Мисс Турция», который помог ей в дальнейшем сделать карьеру манекенщицы. Ну а позже Небахат Чехре дебютировала в кино.

Наибольшую известность и любовь поклонников ей принес сериал «Великолепный век». Она сыграла Валиде султан, мать султана Сулеймана. Этот персонаж на экране воплотил Халит Эргенч.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.