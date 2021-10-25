«А Хюррем-то опять не позвали?»: Нур Феттахоглу пришла в ресторан к Сельме Эргеч и Небахат Чехре

Все три актрисы снимались в турецком сериале «Великолепный век». Нур блистала в образе Махидевран султан, Сельма - Хатидже султан, а Небахат сыграла Валиде султан.

На одной из фанатских страничек Сельмы Эргеч в Instagram появилось ее памятное фото, которое ранее сама актриса публиковала в личном профиле. Звезда «Великолепный век» пришла в ресторан поужинать с Нур Феттахоглу и Небахат Чехре. Они неплохо поладили на съемках сериала.

Небахат Чехре в «Великолепном веке» сыграла роль Валиде султан — матери правящего султана Сулеймана. А Нур Феттахоглу предстала в образе любимой фаворитки падишаха красавицы черкешенки Махидевран султан. Что касается Сельмы Эргеч, она сыграла младшую сестру султана Сулеймана — Хатидже султан.

В обычной жизни все три актрисы прекрасно ладят между собой и даже встречаются за ленчем. На фото в Instagram Сельмы Эргеч видно, как звезды «Великолепного века» рады видеть друг друга. Нур и Сельма прильнули к своей Валиде султан. А поклонники тут же пошутили, что на этот ужин не пригласили Мерьем Узерли.

«А Хюррем-то опять не позвали??», «Просто Валиде султан не переваривает эту славянскую рабыню», «Зачем им тут Хюррем?? Итак все прекрасно», «Ой как хорошо сидят», «Как родные сестры с мамой! Супер», «Валиде просто красотка! Ну и наши султанши Махидевран и Хатидже», «Редкие встречи такое счастье», — пишут фолловеры.

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