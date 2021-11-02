«Врачи говорят — ждите»: агент Валерия Гаркалина рассказала о его реальном состоянии

В СМИ продолжает появляться информация о тяжелом состоянии народного артиста России Валерия Гаркалина. Так, «Комсомольская правда», ссылаясь на анонимный источник в медицинских кругах, сообщила, что актеру назначают все новые препараты для сердца. Также в прессе уже неоднократно упоминалось, что Валерий Борисович находится на аппарате ЭКМО.

больше по теме Хронические проблемы с сердцем: Валерий Гаркалин находится в тяжелом состоянии в больнице Актер угодил в клинику с коронавирусом еще 2 октября.

Однако в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro директор Валерия Гаркалина Наталья Теплова опровергла эти сведения.

«Я понятия не имею, где журналисты берут эту информацию. Потому что ни у меня, ни у дочки Валерия Борисовича таких новостей нет. Я думаю, что если бы все было действительно так, то его дочери бы все сказали, но ничего подобного нам не говорили, — пояснила Наталья Теплова. Мы только знаем, что он в реанимации, а на каких аппаратах — не сообщали. Ни про новые препараты для поддержки сердца, ни про сепсис ничего не говорили. Я прочла эти новости и начала звонить Нике, а она сказала: «Первый раз об этом слышу». Видимо, кто-то старается ради рейтинга своих СМИ. Врачи нам тоже ничего не рассказывают, просто всегда говорят: «Ждите».

Напомним, 2 октября Валерий Гаркалин был госпитализирован в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке. У него диагностировали коронавирус.

7 октября артиста подключили к аппарату ИВЛ, у него было выявлено 85-процентное поражение легких. Однако в эти дни дочь актера Ника Гаркалина рассказывала, что, несмотря на наличие хронических проблем с сердцем, ее отец пошел на поправку.

14 октября СМИ сообщили, что Валерия Гаркалина вывели из медикаментозной комы. И его организм хорошо реагирует на лечение. Однако недавно в прессе снова стали появляться тревожные новости.

Teleprogramma.pro желает Валерию Гаркалину здоровья!

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