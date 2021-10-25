«Додумывают кто во что горазд»: агент Валерия Гаркалина рассказала о его реальном состоянии

На днях в СМИ появилась информация, что состояние народного артиста России Валерия Гаркалина ухудшилось. У актера, находящегося в реанимации, начался сепсис. И сейчас ему делают переливание крови.

Как сообщают СМИ, уровень сатурации у актера упал до 40%. Валерий Гаркалин подключен к аппарату ЭКМО.

Однако в разговоре с Teleprogramma.pro агент артиста Наталья Теплова призвала верить официальным источникам.

«Я не знаю, где берут информацию СМИ. Возможно, с ними делится сведениями кто-то из медиков, но нам ничего не говорили. Нам только известно, что Валерий Борисович в реанимации. А о том, каково процентное поражение его легких, мы не знаем. А что касается СМИ, то додумывают кто во что горазд», — подчеркнула Наталья Теплова.

Напомним, 2 октября Валерий Гаркалин был госпитализировали в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке. У него диагностировали коронавирус.

7 октября артиста подключили к аппарату ИВЛ, у него было выявлено 85-процентное поражение легких. Однако в эти дни дочь актера Ника Гаркалина рассказывала, что несмотря на наличие хронических проблемы с сердцем, ее отец пошел на поправку.

14 октября СМИ сообщили, что Валерия Гаркалина вывели из медикаментозной комы. И его организм хорошо реагирует на лечение. Однако недавно в прессе снова стали появляться тревожные сведения.

Teleprogramma.pro желает Валерию Гаркалину здоровья!

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