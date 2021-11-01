Старшая похожа на Анджелину, младшая — на Брэда: как сейчас выглядят родные дочери Джоли от Питта

Шайло исполнилось 15 лет, а ее младшей сестренке - тринадцать.

На днях Анджелина Джоли вместе со своими детьми появилась на красной дорожке. Внимание фотографов привлекли родные сестры Шайло и Вивьен Маршелин. Разница между девочками не значительная — всего два года. Так, старшей дочери актрисы исполнилось 15 лет, а ее младшей сестренке — тринадцать. Девочки очень похожи между собой.

Вот только Шайло больше пошла в свою звездную маму. Она точная копия Анджелины в юности. А Вивьен своими чертами лица напоминает отца — Брэда Питта. У девочки также есть братик-двойняшка Нокс Леон.

Дети Анджелины Джоли и Брэда Питта очень дружны между собой. Но биологических отпрысков у актрисы только трое — Шайло, Вивьен Маршелин и Нокс Леон. Еще троих актриса усыновила.

Шайло, как и ее мама может похвастаться миловидными чертами лица. Если раньше девочка предпочитала мальчиковый стиль в одежде, то теперь на красных дорожках ее можно увидеть в женственных луках. Шайло стала отдавать предпочтение по-девичьи кокетливым платьицам. А Вивьен с самого детства одевалась как обычная девочка — костюмы и брюки ее не прельщали.

«Шайло похожа на маму, а Вивьен — на отца», «Старшая ну просто копия Анджелины», «Как же младшая дочка Джоли похожа на Брэда!! Все-таки генетика! Тот же носик, скулы и даже глаза», «Вивьен такая красотка, очень похожа на утонченных француженок», «Шайло и Вивьен родные сестренки, и это сразу видно! Но все-таки одна пошла в маму, а вторая — в отца», «Растут девочки! Такие уже красавицы», «Скоро отправят маму на пенсию», — шутят фолловеры.

Напомним, что после развода с Брэдом Питтом голливудская актриса оставила за собой право опеки над детьми. При этом бывший муж Анджелины Джоли участвует в жизни наследников, не оставляя без внимания родных детей — Шайло, Вивьен Маршелин и Нокса Леона, а также приемных.

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