«Загугли звезду»: Марк Тишман — о «Шоумаскгоон», США, заработках, роли Пугачевой в карьере и личной жизни

Впервые широкая публика узнала о певце Марке Тишмане после его участия в проекте «Фабрика звезд». А с новой стороны открыла, когда артист появился в образе Белого орла в шоу «Маска». Марк производит впечатление скромного, интеллигентного, вдумчивого человека, но при этом ему не чуждо такое качество, как самоирония. Недаром артист смеется над собой в новом сериале юмориста Сергея Светлакова.

Как мягкий с виду Тишман попал в жесткий мир шоу-бизнеса? Действительно ли его связывают романтические отношения с певицей Юлией Паршутой? И какую роль в судьбе артиста сыграла Алла Пугачева?

На эти и другие вопросы Марк Тишман ответил в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

— Марк, расскажите, пожалуйста, о месте своего рождения…

— Меня зовут Марк Тишман, я родился в Махачкале. Практически сразу переехал на улицу Азиза Алиева, дом 23. Из моего окна были видны кавказские горы, а я этого раньше не ценил. И только теперь понимаю, как же это было здорово, какой же это класс и кайф. Я жил в городе на берегу Каспийского моря. Море, горе, солнце, жара, фрукты, родители, брат, бабушка, двор, друзья… Все это мое детство.

— А где вы учились?

— Я много где учился – много и долго – практически десять лет в Махачкале, в школе. Хотя был небольшой перерыв на полгода, когда я уезжал в Америку. Тогда я выиграл конкурс на право обучаться в США. В 1993 году поехать из Махачкалы в Калифорнию — это было все равно что полететь в космос, как Юлия Пересильд и Клим Шипенко.

Потом я переехал в Москву, поступил в МГУ на факультет иностранных языков, затем в ГИТИС. После ГИТИСа я даже поступил в аспирантуру и стал преподавать там. Но тут случился кастинг «Фабрики звезд». И это, наверное, был мой последний университет жизни.

— Наверное, были хорошим учеником?

— Я учился хорошо, даже окончил школу с золотой медалью. Но я должен признаться, что свою медаль в большей степени получил за свои заслуги перед школой. Я всегда пел на каких-то смотрах, КВНах, побеждал в Олимпиадах по английскому языку. Поскольку я являюсь лицом школы, то учителя закрывали глаза на мою неважную успеваемость по физике и химии.

— А как складывались ваши отношения с одноклассниками?

— По-разному. Иногда приходилось отстаивать и свое место, в том числе и с помощью драк. У меня до сих пор искривленная носовая перегородка. Случались и серьезные столкновения. Во-первых, в Махачкале живут представители многих национальностей, там действительно темпераментные жители, особенно молодые люди, юноши. Поэтому всякое было.

Но, по большому счету, все закончилось хорошо. Когда я окончил школу, мне казалось, что это самое прекрасное время жизни. И лучше уже ничего не будет. Я очень скучал по школе и своему классу.

— Расскажите, пожалуйста, о своей поездке в Америку…

— Сейчас мир стал настолько прозрачен, что мы понимаем, как там, а как – здесь. Раньше Интернета в общем доступе не было, как и сотовых. Живя в американской семье, я мог воспользоваться лишь одним телефонным разговором на пять минут в неделю. Вокруг даже не с кем было поговорить по-русски.

В сентябре я пришел в класс города Сан-Лоренцо, в Калифорнии. И когда я вошел, учительница представила меня такими словами: «Ребята, у нас новый ученик. Но он приехал из очень далекой и холодной страны. Как вы думаете, откуда?» И класс почти хором произнес: «Сан-Франциско». То есть, Россия для них вообще была как из сказки. Они думали, что самое далекое, что может быть – это Сан-Франциско.

Для начала я должен сказать, что поменял две семьи. В первой семье мне очень не понравилось. Там мне говорили, что я очень худой, хотя глава семейства был в три раза худее меня – странный, прозрачный, как стрекоза. Его жена — маленькая и крепенькая.

В семье также воспитывалась одна дочь. Ежедневная моя рутина заключалась в том, что я вставал в шесть утра, отвозил эту дочку на автобусе в школу, ехал сам в школу, потом забирал ее оттуда. Затем я делал ее уроки, потом свои и постепенно засыпал в своей комнате, где стояли только тумбочка и кровать.

Единственным моим развлечением в то время был поход с этой семьей в фастфуд в субботу. Помню, они всегда говорили друг другу одно и то же, хотя я понимал, что он ей врет. Например, муж мог сказать : «Кэрол, you are so sexy», на что она отвечала: «Its really hard».

Мы поддерживали связь с кураторами, которому я сказал, что хочу уехать. А другая семья вступилась за меня со словами : «Марк, мы не хотим, чтобы ты уезжал из нашей страны с таким впечатлением и ощущением. Ведь не все такие. Давай ты на две недели приедешь к нам. И если что-то не понравится, то уедешь обратно». Это были очень интересные люди. У него итальянская семья, а у нее – ирландские корни. Они поженились не так давно. Она воспитывала трех детей от своего предыдущего брака и столько же и он.

У нас была супержизнь. Там и школа хорошая, и мы и с детьми подружились. Я занимался в хоре, где преподавал человек, имеющий отношение к Disney.

Вообще, я не стал бы делать выводы, где лучше жить: там или здесь. Лучше там, где встретишь хороших людей.

— Можете сравнить образование здесь и там в девяностые?

— Вы знаете, сравнить не получится, потому что в США у меня было два разных опыта. В первом городе Сан-Лоренцо я ходил в школу с достаточно слабым уровнем образования. Я переживал, например, за математику, потому что занятия ведутся на другом языке с иной программой. То есть, они решали то, что я уже прекрасно знал. Зато потом в школе города Юкайа уровень образования был очень хорошим для 1993 года. Очень сильные преподаватели очень нестандартно вели занятия.

На мой взгляд, все зависело от персоналий и от конкретной школы. В Махачкале складывалась та же самая ситуация. Вообще, там были довольно сильные преподаватели по английскому. Вы понимаете, что в те годы я поехал в США со своим школьным английским. При этом я не потерялся, а стал учиться и общаться на этом языке. Хотя тогда не было ни Интернета, ни фильмов-сериалов, ни игр на английском. Просто после наших школьных учебников я взял и заговорил.

— Где лучше жить: здесь или там?

— Есть английская фраза, которая мне очень нравится: «I belong here», то есть, «Я принадлежу этому месту». Я люблю свою страну, теперь уже свой город. В Москве я живу большую часть жизни – в этом году уже будет 25 лет. Я даже у себя в Инстаграме сделал фотографию на Павелецком вокзале, где высоко подпрыгнул. Именно туда приходили поезда Махачкала – Москва.

Для меня очень важен язык. А русский для меня – это тот язык, на котором я максимально выражаю и реализую себя в песнях. Но при этом я обожаю путешествовать. И мне очень нравятся большие города.

Москва – один из самых бурлящих, энергичных мегаполисов мира. И таких всего несколько, а Нью-Йорк – один из них. Везде люди разных бэкграундов – культурных, образовательных. Москва же – город моих друзей, возможностей. Город социального лифта, который еще мало где возможен.

— Расскажите, пожалуйста, о своих родителях…

— У нас у всех необычные имена. Папу зовут Иосиф, а маму – Изольда. Только у брата достаточное привычное для всех имя – Михаил. Кстати, родители родились на Западной Украине, в городе Черновцы. Мама – под этим городом, в поселке Вашковцы.

В детском возрасте мама переехала в Махачкалу, куда ее папа был послан на стройку. В профессиональной карьере у них все было достаточно стабильно, но далеко от этой творческой деятельности. Хотя в профессиях каждого из них также есть доля творчества. Папа – инженер, который почти всю жизнь проработал на очень большом заводе. А мама – врач и трудилась в этой профессии всю жизнь.

В Махачкале она работала заведующей терапевтическим отделением. Когда же приехала в Москву, то сначала была дежурным врачом, а потом снова заняла должность зама. Пару лет назад – мы все трое (папа, брат и я) поднасели на нее – мол, пора отдыхать, стало очень тяжело. Тем более маме уже 72 года.

Работа очень тяжелая, в больницу постоянно привозят новых больных. Бывает, что там не хватает врачей и медсестер, и она на седьмом десятке ходила на работу с семи-восьми утра и могла вернуться в десять вечера. Такое действительно случалось регулярно. Сейчас же мама ведет прием в одной из частных клиник, в своем кабинете.

— Пользователи Сети интересуются, сколько же вы зарабатываете…

— Сейчас я прямо вот сказал вам. Я не буду называть никаких цифр, имею на это право. Сейчас мы все пересылаем друг другу мемы, приколы, забавные картинки. Недавно моя подруга прислала мне цитату из интервью Джеки Чана: «Когда вам покажется, что ваше жилище маленькое, подумайте о бездомном, когда вам покажется, что вы неважно себя чувствуете, подумайте о том, кто неизлечимо болен».

То есть, я живу нормально. Эта жизнь позволяет мне вкладывать средства в свое творчество: записывать песни, снимать клипы, покупать одежду, иметь небольшую квартиру в моем любимом месте на Патриарших прудах, иногда классно путешествовать, ездить на хорошей машине – не с водителем, но я люблю ездить за рулем сам, ходить в рестораны, хорошо есть дома. У меня нет огромных хором и загородных домов, какие можно увидеть в журналах. Но каждый, кто попадает в мою квартиру, говорит, что она очень классная. В ней царит классная атмосфера, квартира сделана со вкусом.

— Вы помните свой первый музыкальный гонорар?

— Если честно, я не помню сумму. Но я помню, как и за что его заработал. Я даже вспоминаю одежду, которую надел в тот день. Тогда я еще учился в МГУ. В мороз, на улице, возле какого-то супермаркета, я спел две песни. В тот период еще менялись деньги – то убавлялись, то прибавлялись нули. Мне кажется, что по сегодняшним меркам, это в районе 2. 000 – 3 000 рублей. Но весь класс был в том, что я заработал пением. Потому что возникало ощущение, что это приносит тебе удовольствие, и тебе еще и за это платят.

Когда я поступил в ГИТИС, то сразу через месяц я начал работать в ресторане «Англетер» и за неделю зарабатывать сто долларов. А поскольку я трудился три дня в неделю, то автоматически стал самым богатым в семье.

— Как вы попали на «Фабрику звезд»?

— Когда я учился в ГИТИСе, то уже на последнем курсе стал проходить множество кастингов, в том числе и на предыдущие «Фабрики», и на другие музыкальные конкурсы. В какой-то момент я находился в полушаге от того, чтобы стать одним из «Иванушек». Тогда Игорь Сорин как раз ушел из группы. Но меня что-то смутило, поскольку я не видел себя в коллективе. Тогда все крутили пальцем у виска, мол, это же одна из самых популярных групп в России. Казалось бы, моя несбыточная мечта попасть на сцену была так близка…

Я прошел все отборочные этапы. Мы записались. И получилось так, что мой голос тембрально пересекался с голосом Кирилла Андреева. У него такой баритон: «Дай на небе тучи», а Сорин же пел высоким голосом. В общем, не срослось.

Потом меня также звали еще в несколько групповых проектов, но я не пошел туда, поскольку точно знал, что мне нужно. Я хотел реализовать себя именно как сольный исполнитель со своим песенным материалом. Как раз тогда уже я начал писать песни.

— Но ведь многие уходят с групп, а потом уходят в сольные исполнители…

— Я понимаю. Казалось бы, я достаточно мягкий человек. Но если я что-то втельмяшу себе в голову, то меня не переубедить в этом. Сейчас я могу признаться себе в том, что мог сгинуть в коллективе, похоронить свою индивидуальность. Хотя знаю много случаев, когда люди после пребывания в группе делали серьезные звездные карьеры.

Я проходил много кастингов, часто неудачных. Иногда я приходил к людям, с которыми сотрудничаю сейчас. На кастинг одной из «Фабрик», по-моему, пятой, стояла длинная-предлинная очередь, тянувшаяся, начиная с «Останкино» — вдоль пруда и по улице Академика Королева. Тогда директором проекта была Лина Арифуллина. И чтобы хоть как-то оптимизировать процесс, она проходила пешком всю эту очередь, отсматривала всех и особенно тех, кто ей нравился. И когда Лина замечала какую-то индивидуальность, она выцепляла ее оттуда и вела их вне очереди на кастинг. Так произошло и со мной.

Помню, что упрямо хотел петь свою песню, которую я так никогда и не записал. Я спел одну строчку, после чего мне сказали: «Спасибо, давайте дальше». А теперь мы с Линой сотрудничаем, и я рассказываю ей эту историю. Это были десятки, если не сотни неудачных кастингов.

— Когда же произошел переломный момент?

— Однажды объявили кастинг «Фабрики звезд» братьев Меладзе. А я был и остаюсь фанатом Константина Меладзе, его песен и для Валеры, и для «ВИА Гры», и для других артистов. То есть, Костя – это просто кумир. И тогда я подумал: «Попробую еще раз», потому что, когда тебя долго никуда не принимают, ты думаешь, что везде блат, и все куплено.

Но у Кости я опять начал проходить кастинг и снова со своей песней «Я стану твоим ангелом», которая на время стала моей визитной карточкой и первой песней, благодаря которой меня заметили. Я стал проходить тур за туром. Пел песню Адриано Челентано и собственную композицию.

После прохождения всех этапов Костя взял меня на свою «Фабрику». Так началась моя карьера. Но людям сложно поверить в честность таких резких взлетов, поскольку тогда у меня случился фантастический взлет. Это было 14 лет назад. То есть, за три с половиной месяца нахождения на проекте я показывал хорошие цифры, рейтинги.

И кстати, это была последняя «Фабрика». За это время было выпущено четыре или пять песен моего авторства, а то и шесть. Я спел дуэтом с Аллой Пугачевой, Александром Розенбаумом, Григорием Лепсом, Дианой Арбениной, Ириной Аллегровой. И я хорошо помню тот момент, когда пришла Ирина Александровна Аллегрова и после исполнения дуэта спросила меня: «Ты чей? Откуда?» Я рассказал, что сам родом из Махачкалы. А она снова уточнила, чей я.

Саша Олешко рассказывал мне, что в «Современнике» тоже спрашивали про него, откуда этот мальчик. Конечно, все это было удивительно. Я очень благодарен продюсерам той «Фабрики» и Алле Пугачевой за дуэт, за то, что заметила меня. И естественно, я говорю «спасибо» и Константину Меладзе.

— Рита Дакота сказала, что Анастасия Приходько победила незаслуженно, что она националистка. Ваше мнение?

— Ну, в тот момент у нее были подобные высказывания, но сейчас это все бы не прокатило. Потому что мы живем в другое время, и любые мнения подобного рода сразу приводят к канселлингу. Лично я этого не слышал. Но потом я видел, как в Интернете гуляли эти видео.

— С кем-то из последней «Фабрики» общались?

— Достаточно близко общаемся и дружим с Юлией Паршутой. Сейчас вместе с ней участвуем в новом проекте – «Шоумаскгоон» на НТВ. До этого принимали участие в проекте «Маска». И при наших тесных контактах мы держали этот факт в тайне, в секрете, следуя всем пунктам нашего контракта и идеологии этого проекта. Также слежу в Инстаграме и за Корнелией Манго, и за Таней Богачевой. Ну и рад встрече со всеми остальными ребятами.

— Какую роль в вашей жизни сыграло шоу «Маска»?

— Эти воспоминания еще настолько свежи… Вообще, «Маска» — это подарок судьбы. Естественно, я следил за первым сезоном, потому что от него невозможно было скрыться. Все об этом писали и говорили, постили, комментировали, догадывались, кто скрывается за масками.

Я ничего не знал о втором сезоне. И в Новый год я работал в Дубаях, в Эмиратах. А там праздник наступает пораньше. То есть, я уже готовлюсь выходить на сцену, практически уже Новый год. И мне на вотсап приходит сообщение, звонок от продюсера шоу Юлии Сумачевой с предложением поучаствовать в их самом тайном проекте. Я согласился, не задумываясь, поскольку воспринял это как подарок судьбы. Юлия тут же начала мне высылать снимки костюмов, которые я должен был выбрать. Мне понравился образ Белого орла. И я тут же, незамедлительно написал об этом.

После этого я отдыхал на Занзибаре и снял там видео. Мне пришлось сократить свой отдых и вернуться в Москву – готовиться к проекту. Надо было сразу выбирать песни, искать неузнаваемые вокальные манеры, научиться двигаться в этом костюме.

— Родители смотрели шоу? Вы от них скрывали?

— Поначалу скрывал, да. Но ближе к финалу они все выяснили. Стало сложно скрывать, потому что вся твоя жизнь в этот период посвящена этому проекту. Тебя постоянно нет, ты вечно в не доступа, на студии или в танцевальном классе. В этом костюме ты почти ничего не видишь. Я был практически лишен зрения. Это требует определенной подготовки и т.д.

— Как разоблачили?

— По голосу. Я продержался девять программ. И где-то на седьмом проекте в Интернете появились запросы: «Марк Тишман. Маска». Брат это увидел, прислал мне и спросил: «Скажи, а Марк не в маске ли?» В итоге пазл сошелся, где человек скрывался так долго.

— А какие штрафы за разглашение?

— Не помню, но что-то с шестью нулями. Миллион, полтора, два – что-то такое.

— «Шоумаскгоон» отличается от «Маски»?

— В первую очередь тем, что в этой программе мы без масок. Просто там в основном собраны участники шоу «Маска». Существует несколько отличий этого проекта от всех остальных на нашем телевидении.

Но расскажу о сходствах. Во-первых, там работает суперкоманда «Маски» — в первую очередь режиссеры, продюсеры, хореографы, балет. На «Маске», кроме интриги, всех впечатляли номера, которые можно пересматривать отдельно просто как произведения искусства.

Теперь о различиях. Нас девять, и мы сами выставляем оценки друг другу. При этом чтобы избежать цеховой комплиментарности: «Да ты крут, и я ставлю тебе высший балл», мы обязаны выстроить всех в рейтинговом порядке, как на «Евровидении». И кому-то каждую программу нужно ставить «два», «три», «четыре». И так каждому.

В первом выпуске это все было дико неловко. В конце программы нам выдали планшеты и сказали: «А сейчас вам нужно выставить оценки от «1» до «9». И не просто выставить, а озвучить самый низкий и самый высокий балл». Потом на экранах появляется таблица, и это интрига. Кресла в студии расставлены такой стеной, снизу вверх. И каждый раз рассадка происходит, в зависимости от рейтингов таблицы. То есть, те, кто был на дне таблицы, находятся внизу, а те, кто на вершине, — наверху.

«Шоумаскгоон» отличается от других проектов тем, что мы сами друг друга судим, рискуя испортить дружеские-приятельские отношения. И еще одно отличие от всех форматов, существовавших до сих пор, — впервые в России в шоу задействованы технологии расширенной реальности. И это фантастика. Эти номера рисуются четыре дня, для них существует отдельная аппаратная. Ты как Аватар, ты живой, а вокруг – придуманный мир. Это очень круто. И я думаю, что зрители это оценят. Сами специалисты кайфуют, создавая этот продукт расширенной реальности.

— Кто победит в шоу?

— У меня есть предположения. Но, наверное, я не буду говорить, поскольку мы уже приближаемся к концу наших съемок. А зрители только начнут следить за проектом. Поэтому я не буду спойлерить. Мы-то находимся на седьмой программе, и осталось отснять восьмую-девятую. Поэтому мои предположения основаны уже на каких-то результатах. Мы все получаем такой кайф от этого процесса, от тяжелого съемочного процесса, съемка длится около семи часов.

И ты не просто танцуешь и поешь свой номер, а дальше сидишь и комментируешь происходящее. Ведь мы все обсуждаем номера своих коллег. Ты все семь часов очень включенный, и так хочется, чтобы это шоу зашло зрителям, чтобы они получили удовольствие, чтобы проект стал «вау» нового телесезона. Тем более что это формат придуман здесь, в России. Оригинальный, новый русский формат, созданный НТВ, White media. Очень любопытный проект.

— В Интернете также популярен запрос: «Марк Тишман и Корнелия Манго»

— Это была тематическая вечеринка. Да, у нас с Корнелией были близкие, хорошие отношения. Но свадьба была приколом, основанным на них. Но я сразу скажу, что, когда мы три с половиной месяца жили в звездном доме, никакого сценария для нас не писали. Мы вообще ни с кем не общались, выезжая только раз в неделю на концерт в Останкино. Жили мы на Дмитровской. Для этого разобрали большой торговый центр, из которого сделали дом.

У нас был дворик для прогулок, сверху – стены. Открытое пространство, чтобы мы дышали, но оно было закрыто решеткой. А еще нам сказали: не говорите фразу «на воле», потому что у зрителя сложится впечатление, что вы в тюрьме.

— Вы знаете, как живет Корнелия сейчас?

— Мы с ней встречались, но последний раз виделись весной, в апреле, на дне рождения Юли Паршуты. Корнелия обрела семью. Я знаю все ее основные новости. Например, что не стало ее бабушки, она была классной. Что ее мама нашла человека, с которым живет. То есть, я в курсе событий жизни Корнелии.

— А что вас связывает с Юлией Паршутой? В Интернете можно увидеть много ваших совместных фотографий…

— Нас «шапирят». Это когда поклонники берут двух известных людей и ставят их жестко в пару. Как нас – Тишмана и Паршуту, так и наших персонажей в «Маске» – Белого Орла и Змею. В Тиктоке и Инстаграме есть много видео, где на классные треки накладываются наши совместные фотографии.

— Как вам такой выбор? Она вам интересна как девушка?

— Очень хороший выбор. Ну, а как она может быть не интересна. Но это тяжело, потому что куда бы ты не пришел с этой девушкой, на нее сразу же все обращают внимание. У нас с Юлией дружеские отношения. Я не позавидую тому мужчине, который свяжет с ней судьбу, а с другой стороны, позавидую, потому что она очень интересный, красивый человек.

— А вы бы хотели, чтобы отношения стали более чем дружественные?

— С одной стороны, я взрослый человек и не должен произносить таких вещей. Но все-равно я живу с ощущением, что существует что-то, помимо наших желаний. Вначале ощущается магия, делающая людей ближе. На сегодняшний день я считаю, что дружба – это более всеобъемлющее понятие. И единственный способ сохранить любовь – это стать друзьями. Я никогда не говорю «никогда», но при этом не люблю сослагательное наклонение.

— Какую роль в вашей жизни сыграла Алла Пугачева?

— Насколько я знаю, роль Аллы Борисовны в моей жизни заключалась в том, что она пришла к нам на «Фабрику» и спела со мной дуэтом. То есть, на тот момент это был первый тандем на проекте, не считая ее «Фабрики», которую Примадонна вела как продюсер, где она пришла и также спела с кем-то дуэтом. Дальше я побывал на интервью на радио «Алла». Мои песни звучали там достаточно часто.

У Аллы Борисовны я очень многому научился. И как мне кажется, любой человек, поющий в нашей стране по-русски, — ученик Пугачевой. Это человек универсального таланта, но сам факт того, что я какое-то время общался с Аллой Борисовной, спел с ней дуэтом, и она давала мне какие-то советы, — это уже огромное счастье.

Просто сейчас в прессе тиражируется интервью, что она испортила кому-то карьеру. Алла Пугачева – гениальная певица и актриса, но она не вершит судьбы, а живет своей жизнью. У нее есть своя семья, она не тот человек, который будет совать нос в чьи-то жизни.

— А сейчас с Аллой Борисовной общаетесь?

— Мы как-то встретились в театре, пообщались. Но специально не встречаемся.

— А что вы скажете о своей личной жизни?

— Ее сейчас нет

— А хотели бы, чтобы была?

— Что-то в этом мире меняется. То ли у меня в окружении, то ли вообще…

Нужные люди всегда рядом. А жить с кем-то вдвоем – да, наверное, если это называется «строить личную жизнь», возможно, хотел бы. Но сейчас я немного как на приеме у психотерапевта. Сначала сказал «нет», а потом подумал-подумал и честно ответил: «В принципе да».

— У вас есть какой-то идеал девушки?

— Нет. Понятно, что у всех нас есть какие-то типажи, но мы сами не отдаем в них отчета. Недавно я беседовал с одним другом, у которого беременна третья нынешняя жена. Он говорит: «Знаешь, она меня младше на 12 лет». «Классно», — восклицаю я. А он продолжает: «А знаешь, насколько была младше предыдущая? На восемь. А первая – на четыре года. Но ты не думай о том, что чем старше я становлюсь, тем мне нравятся девушки помладше. Просто я влюбляюсь в женщин одного и того же возраста». И в на самом деле есть очень классная история.

В фильме Вонг Кар — Вая «2046» -это номер отеля, пункт, в котором человек абсолютно счастлив и точка. До абсолютного счастья, которое он пытается повторить. Так же, как и в отношениях мы пытаемся повторить человека с определенным набором качеств и в конкретном возрасте. Или внешности, например, кто-то любит брюнеток.

Есть одни и те же черты, которые я повторяю из отношений в отношения. Но они очень по-разному проявляются.

— А какой у вас рост и вес?

— Рост — 187, вес – около 69

— А что скажете про национальность?

— И мама, и папа – еврейских корней. Бабушка из Бессарабии, но родилась на Западной Украине. Кстати, я хочу сделать знаменитый «плевок ДНК». Но пока никак –слюна не дойдет. Мне интересно, откуда, из каких регионов мои предки. Так получилось, что все поколение перед моей бабушкой было истреблено фашистами. И поэтому я не знаю историю более глубоко.

— Какие песни вы считаете самыми лучшими в своем репертуаре?

— Но не те, которые в первую очередь выдает Гугл. И потом, вкусы меняются. Наверное, одна из моих лучших песен – это композиция «Лица». Она – мое полное человеческое высказывание. Люблю также свои песни «Навигаторы», «От крика до тишины», но все предпочитают «Ближе в небу» и «Я стану твоим ангелом». Теперь же есть специальные сервисы для артистов, позволяющие узнать, какие песни больше всего качают. И конечно, две мои самые скачиваемые на цифровых площадках композиции – это «Здравствуй, лето», которое звучало второе лето подряд и дуэт с Юлией Паршутой – песня «Невыносимая».

— Про какой город «Песня этого города»?

— Про Москву. Но если честно, с этим произведением связана очень грустная история.

Я являюсь амбассодором фонда «Подари жизнь», который помогает детям с онкологическими заболеваниями. Сначала я просто дружил с этой организацией лет 13. И последние годы стал ее амбассадором. Что это значит? Я часто прихожу в больницы, общаюсь с детьми, устраиваю там концерты и другие активности.

Там была очень классная девочка-мулатка, уже подросток, которая тяжело болела. Сейчас очень высок процент ребят, которые выздоравливают, у них случается ремиссия, но с этой девочкой так не случилось. Мы с ней подружились.

Волонтеры рассказывали, что она всегда ждала моего прихода. И несмотря на то что была лысой и немощной от химиотерапии, старалась себя украсить: повязывала какие-то цветные шнурки, браслеты. Эту девочку всегда привозили на коляске. Однажды, когда я пришел, мне сказали, что ее больше нет…

Помню, как в тот день вернулся домой, сел за фортепиано, а там есть такой фортепианный проигрыш, который тупо стучит как молотком. И я его сыграл. А стихи к этой песне родились очень странно. Пожалуй, это единственный подобный случай в моей практике. Тогда, листая в очередной раз планшет, я заметил, как нахожу строчки, которые мне нравятся: «В этом городе старых крыш, по утрам ты так крепко спишь. В этот мир не спешишь или просто не хочешь».

Мне понравились эти стихи. И я подумал, что на них нужно написать музыку. Я начал гуглить и понял, что их нет нигде. И логически получается так, что их написал я, но просто забыл: когда и в каком состоянии. Так родилась эта песня. И она, конечно, для меня 100 % про Москву. Но все ее поют немножко про свой город и про себя.

— В каких теле и кинопроектах вы снимались?

— У меня был только один опыт озвучки, к сожалению, но мне понравилось это занятие. В мультике «Гадкий я», который уже лет 10 находится в топе детских предпочтений, я озвучивал злодея Вектора. Мне нравятся, что соседи представляют меня своим детям: «Это вот он. Гадкий я».

Будучи студентом, я снимался в эпизодах сериалов. А дальше – в различных телешоу: «Две звезды», «Один в один», «Повтори», «Большие гонки» и т.д. Этим летом я приобрел опыт, которому также очень рад. Это новый проект киностудии «Свердловск» Сергея Светлакова.

Язык не поворачивается назвать его скетч-шоу, потому что это острая, сатирическая, социальная телекартина. Насколько я знаю, с октября этот сериал будет идти на СТС в вечерний прайм-тайм. Как только это произойдет, я напишу обо всем в Инстаграме. И я думаю, что вы тоже об этом напишите, потому что это один из флагманских проектов нового сезона СТС.

Я не знаю, как он будет называться, потому что пока создатели думают над названием. Проект – про Россию, нашу сегодняшнюю жизнь, разных героев. Ситуации узнаваемые, это очень смешно. У меня там роль камео, то есть самого себя – очень абсурдная, самоироничная. Когда Светлаков приглашал меня со своими авторами и коллегами, они боялись, что я могу не согласиться посмеяться над собой. Но это очень классный опыт.

— Марк Тишман сейчас – какой он и какими новыми работами может похвастаться?

— Сейчас мне нравится, что я уже вступил в тот период жизни, когда слышу: «Как хорошо ты сохранился». Или Интернет выдает мне сравнения : тогда и сейчас. В эти моменты немного себя чувствуешь Львом Лещенко. Новый проект СТС и то, чем я живу на 1000 % — это «Шоумаскгоон». Живу, горю, это страшно интересно, захватывающе с точки зрения музыки, творчества, интриги взаимоотношений между артистами, драматургии каких-то историй. Поэтому смотрите все передачу «Шоумаскгоон», пожалуйста.

Также сейчас на одном из музыкальных каналов вышел мой живой концерт, который я хочу выпустить как аудио на всех цифровых площадках. В октябре планирую выпустить песню, а потом еще одну. Когда у тебя есть новый телепроект, это всегда очень помогает. К тебе сразу приковано больше внимания, и ты получаешь шанс, что как можно больше людей услышат твой новый песенный материал. Если коротко, то это я сейчас.

