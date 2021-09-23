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«В стиле Махидевран султан»: Нур Феттахоглу в струящемся платье-сорочке «случайно» засветила татуировку на щиколотке

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» может похвастаться стройной фигурой без изъяна.

«В стиле Махидевран султан»: Нур Феттахоглу в струящемся платье-сорочке «случайно» засветила татуировку на щиколотке
Нур Феттахоглу. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"

На личной страничке в Instagram Нур Феттахоглу поделилась свежими снимками из личного портфолио. Актриса после съемок в «Великолепном веке» буквально нарасхват — новые рекламные ролики, фотосессии, съемки в кино и сериалах. Каждый день звездной красавицы расписан едва ли не по минутам. Кроме того, Нур воспитывает дочку Элису Гюзин от бизнесмена Левента Везироглу. Ранее в СМИ писали, что Феттахоглу разошлась с мужем, но они часто видятся и даже вместе отдыхают. Актриса делает все для того, чтобы у ее ребенка была нормальная семья, в которой есть и мама, и отец.

На свежих фото Нур предстала в шелковом платье сорочке, струящаяся ткань которого идеально подчеркивала стройное тело актрисы. Примерив наряд с разрезом до середины бедра, Феттахоглу «случайно» засветила замысловатую татуировку на щиколотке. Изюминкой образа актрисы стали элегантные босоножки-невидимки.

Звезда "Великолепного века" Нур Феттахоглу
Нур Феттахоглу в шелковом платье-сорочке «случайно» блеснула татуировкой на щиколотке. Фото: Instagram.com/eclipsnf

«В стиле Махидевран султан», «Все обомлели от такой султанши», «Идеальная фигура и платье просто огонь!», «Эти точеные формы созданы для султана», «Залюбовались нашей Махидевран султан», «Сулейман бы ее из виду точно не упустил», «Шикарная», «Всем султаншам султанша», — пишут фолловеры.

Звезда "Великолепного века" Нур Феттахоглу
Повернувшись спиной, Нур показала кокетливые рюши, которые украшали ее вечерний наряд. Фото: Instagram.com/eclipsnf

Также Нур показала и вид сзади, повернувшись спиной. Феттахоглу примерила платье с воланами на длинных бретельках, открыв ровную изящную спинку.

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