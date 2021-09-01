Каникулы в Москве и деревне Грязь: красавец-внук Пугачевой с сестренкой Клавой с шиком отдохнул у родни

Во второй коронавирусный год семья Примадонны решила не выезжать на моря. Если раньше Алла Пугачева с шоуменом Максимом Галкиным и семилетними двойняшками Гарри и Лизой ездили в Юрмалу и наслаждались уикендами на Рижском взморье, то это лето семейство провело в Подмосковье. Тем более, что на каникулы к именитой бабушке в деревню Грязь приехала девятилетняя Клава Земцова. Дочка певицы Кристины Орбакайте подружилась с Лизой и Гарри. Малыши почти на два года младше внучки Примадонны, и при этом они приходятся Клавдии тетей и дядей.

Кристина Орбакайте и даже шоумен Максим Галкин на личных страничках в Instagram делились фото и видеоотчетом того, как свои летние каникулы провели Клава Земцова и Дени Байсаров. Сын певицы вслед за сестренкой приехал погостить в деревню Грязь. В одном из интервью муж Аллы Пугачевой уверял, что в их большом замке найдутся спальни для всех членов семьи. И когда дети Кристины приезжают в гости к именитой бабушки, им не приходится ютиться в одной комнате или спать на раскладушках.

Вместе с сыном Дени и дочкой Клавой поп-дива провела один из уикендов на теплоходе, отправившись на речную прогулку по Москве. Они захватили с собой воздушные шарики с надписью «Первое сентября». Видимо, прощаться с летними каникулами дети Кристины Орбакайте совсем не хотели. При том, что Дени уже получил образование, а Клава пока учится в школе.

Помимо речных прогулок, Дени успел погостить и в Подмосковье. Он пожил в доме своей бабушки. Приезд Байсарова в замок вызвал небывалый ажиотаж. Как позже говорил шоумен Максим Галкин, двойняшки Гарри и Лиза были просто в восторге от того, что у них в доме поселились гости. К примеру, Дени с сестренкой Клавой устроили импровизированную вечеринку на кухне в Грязи. Байсаров болтал о том о сем с малышами и даже пел с ними песенку без музыкального сопровождения. Как говорится, а капелла.

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