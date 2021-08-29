Банкет на террасе, семейный сервиз и живые цветы: Пелин Карахан с шиком отметила 38-летие красавца-мужа в загородном особняке

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» устроила пир на весь мир, порадовав отца своих детей.

Пелин Карахан на личной страничке в Instagram поделилась отчетными кадрами с прошедшей в их семейном особняке вечеринки. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» закатила пир на весь мир ради отца своих детей. Муж красавицы-турчанки Бедри Гюнтай отпраздновал 38-летие. У пары есть двое сыновей: Али Демир и Джан Эюп. Семейство давно обосновалось за городом. К слову, Пелин засветила в кадре и шикарный трехэтажный особняк с панорамными окнами и балконами. Дом отстроен в пастельных бело-персиковых тонах в стиле минимализм.

У парадного входа в особняк Пелин установила специальное панно с воздушными шариками и большими цифрами — 38! Их украшали светящиеся лампочки. На террасе в саду Карахан накрыла роскошный стол, устроив банкет на свежем воздухе.

Пелин даже не пожелала свой семейный сервиз. Стол актриса накрыла с особым вкусом. Помимо посуды — изящных тарелочек и фужеров, тут были и свечи, цветы, изящная скатерть.

«Дорого-богато!», «Какой красивый стол!», «Просто прелесть», «Ах вот, как выглядит особняк нашей Михримах султан», «Красиво жить не запретишь!», «Роскошно и со вкусом», «А сама Пелин какая красотка в этом платьице», — пишут фолловеры.

Пелин Карахан, готовясь к вечеринке, позаботилась и о своем имидже. Она сделала яркий макияж, выделив большие глаза, не забыла актриса и про укладку с гладкими локонами. Пелин облачилась в мини-платье, примерив «золотые» туфли-лодочки на шпильке. Актриса блеснула тонкой талией и изящными щиколотками на вечеринке мужа.

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