«Скучаем по Михримах»: Пелин Карахан в комбинезоне с шортиками показала ножки на загородной вилле

Пелин Карахан — мама двоих детей. Вместе с мужем бизнесменом Бедри Гюнтаем она воспитывает сыновей: Али Демира и Джана Эюпа. Поговаривают, что семья актрисы из турецкого сериала «Великолепный век» переживает не самые простые времена. Якобы у мужа звездной красавицы есть некоторые проблемы с бизнесом. Однако, судя по свежим летним снимкам Пелин в Instagram, можно подумать, что все эти слухи явно преувеличены. На фото Карахан буквально светится от счастья, давая понять — у нее все просто прекрасно.

В кадре красавица-турчанка позировала в струящемся комбинезоне с рукавами-фонариками и мини-шортами, показав стройные ножки и тонкие щиколотки. Кокетства и романтичности образу актрисы добавили прозрачные босоножки. За лето Пелин успела загореть и сменить имидж. Теперь она стала рыжей. Актриса все больше напоминает Хюррем султан. Карахан наслаждалась своим отдыхом на загородной вилле. Партнерша Бурака Озчивита давно поселилась в частном доме с садом и бассейном.

«Какая милашка на отдыхе», «С такими рыжими волосами стала похожа на Хюррем султан», «Ох, какие стройные ножки у нашей султанши», «Скучаем по Михримах», «Вся так и светится от счастья, ну просто красавица! Приятно взглянуть», «И это наша Михримах?», «В сериале была другой! Не узнать, сильно изменилась», — пишут поклонники.

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