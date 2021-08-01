«Зачем трусы до подмышек натягивать?»: Бузова в стрингах сексуально утянула ягодички-булочки

Экс-ведущую «Дома-2» затравили за слишком узкие трусики и откровенно пикантное фото в купальнике.

На этот раз Ольге Бузовой «досталось» из-за трусиков. Поклонникам поющей телеведущей показалось, что знаменитость явно перебарщивает с откровенными снимками в мокром купальнике. Многие обратили внимание и на то, что экс-возлюбленная блогера Давида Манукяна специально «натягивает белье чуть ли не на уши» лишь бы сделать талию тоньше, а «сочный» поплавок массивней.

«Зачем трусы до подмышек натягивать?», «Куда ты все трусы тянешь? На уши?!», «Олечка, ты никак поправилась?» — пишут одни фолловеры.

«Кто-нибудь научите ее правильно надевать трусы от купальника», «Странно, человек занимается тренировками, а **** (пятая точка, — Прим. ред.) все равно висит», «Зачем так много фото себя», — не унимаются другие пользователи.

Сама Ольга Бузова на критику в свой адрес пока никак не отреагировала. В одном из интервью поющая телеведущая призналась, что она привыкла к хейту со стороны завистников.

Ранее телеведущая нелицеприятно высказалась о бывших коллегах по проекту «Дом-2». Знаменитость осталась недовольна тем, что ее место на телестройке занял Давид Манукян.

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