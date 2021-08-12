Новая любовница Мамаева о его желании забрать дочь у Аланы: «Павла поддерживаю во всем»

Адвокат Жанна Маргулис рассказала Teleprogramma.pro о шансах Павла Мамаева отсудить дочку у матери. А возлюбленная футболиста Надежда Санько раскрыла причины этого его решения

История разрыва футболиста Павла Мамаева и его бывшей жены Аланы получила неожиданный поворот. В своих сторис она опубликовала новость о том, что игрок подал иски в Ростовский суд о разделе имущества, взыскании с экс-супруги алиментов на дочь и о месте жительства ребенка. Молодая женщина крайне возмущена поведением бывшего мужа.

Самое главное в этой громкой истории – это то, что Павел намерен отсудить у бывшей жены дочь Алису. Он просит Ростовский суд выделить Алане лишь определенное время на общение с девочкой: каждую среду – с 18.00 до 21. 00 и каждое воскресенье – с 9:00 до 21: 00.

И даже на этом испытания Аланы Мамаевой не заканчиваются. Как сообщает Mash, Ростовский суд арестовал два автомобиля молодой женщины по иску Павла. Речь идет об машинах марки Range Rover Evoque long и Bentley Continental.

Жанна Маргулис: «Алане необходимо доказать, что она способна создать дочери лучшие условия»

Каковы шансы Павла Мамаева забрать дочь у матери? На этот вопрос и не только Teleprogramma.pro ответила адвокат Жанна Маргулис.

По словам Жанны, на данный момент у супругов равные шансы выиграть суд по определению места жительства ребенка. Будет разбирательство, в ходе которого суд решит, с кем девочке жить лучше. Как говорит правозащитник, времена, когда суд оставлял ребенка исключительно с матерью, канули в лету.

— Теперь Алане необходимо доказать, что она способна создать для дочери лучшие условия. При этом финансовая составляющая — это последнее, что будет учитывать суд. С учетом того, что девочка совсем маленькая, судья не сможет проигнорировать шестой принцип декларации прав ребенка, согласно которому малолетний сын или дочь не разлучаемы с матерью, кроме как в исключительных случаях. Например, когда речь идет о насильственных действиях в отношении ребенка, преступной халатности или умысле на таковую.

— Алана написала в сторис, что Павел вводит суд в заблуждение тем, что якобы дочка постоянно проживает с ним в Ростове! Может ли ему теоретически грозить наказание, если будет доказана ложность сведений?

— На этапе принятия иска к производству суд достоверно не знает, с кем из родителей живет ребенок, поэтому факт проживания с дочерью Мамаеву придется доказывать. Однако, если в действительности девочка не проживает с ним, но согласно исковому заявлению, он утверждает обратное, то, на мой взгляд, это не более, чем юридический ход для манипуляции над дальнейшими действиями Аланы. Павел таким образом может воздействовать на бывшую супругу, чтобы она совершала ошибки. В том числе и юридические.

Павел не предоставляет суду ложные сведения, он излагает свою точку зрения. Ложные сведения – это фальсификация документов. В данном случае ни о какой ответственности перед законом речи не идет.

— Mash сообщил, что по иску Павла Мамаева суд арестовал автомобили Аланы. Как вы прокомментируете такое решение?

— В СМИ прошла информация об аресте, но мы не можем этого утверждать, так как не видели документов. В любом случае, речь идет об обеспечительной мере, которая рассматривается судом без вызова сторон. Нормальная практика, чтобы до раздела имущества сторона, у которой находится это имущество, не предприняла действий для его сокрытия.

Надежда Санько: «Я знаю две стороны»

Также мы попросили прокомментировать ситуацию нынешнюю возлюбленную Павла Мамаева – блогера Надежду Санько.

«Я поддерживаю Павла во всем, потому что знаю, почему он так себя ведет. Вы знаете только одну сторону, а я – две. А если я чем-то недовольна или с чем-то не согласна, то скажу Павлу об этом наедине, тет-а-тет», — пояснила Надежда.

Напомним, Павел и Алана Мамаевы развелись после восьми лет брака. Одной из причин расставания пары стали измены футболиста.

Сначала супруги объявили, что расстаются мирно, и вопрос о выплатах не поднимался. Но недавно Алана Мамаева рассказала, что возмущена размером алиментов, который платит ей экс-супруг. В своих сторис Алана показала, что раз в десять дней игрок перечисляет ей по 30 000 рублей, причем с пометкой «на продукты детям».

Кроме того, молодая женщина пожаловалась на то, что Павел планировал официально усыновить ее сына Алекса- от первого брака с кикбоксером Александром Липовым, но в период развода передумал делать это. Причем раньше относился к мальчику, как к родному сыну. У пары есть также общая дочь Алиса.

Впоследствии Алана Мамаева поделилась еще одной информацией. Оказывается, теперь ее бывший муж встречается с блогером Надеждой Санько – женщиной, которую она считала своей подругой и доверяла ей. Сама Надежда ответила, что никогда не дружила с Аланой.

В настоящее время интересы Аланы Мамаевой представляет адвокат Вадим Лялин.

А Teleprogramma.pro будет следить за развитием событий!

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