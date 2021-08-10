Ответный ход: Павел Мамаев решил отсудить у бывшей жены алименты на семилетнюю дочь

Кроме того, он хочет, чтобы в его собственности остались квартира и две машины.

Футболист Павел Мамаев пытается отсудить у бывшей жены Аланы алименты на их общую семилетнюю дочь Алису. Кроме того, он хочет, чтобы за ним осталась их общая квартира в Москве и две машины — Bentley и Range Rover.

Известно, что футболист подал на Алану Мамаеву два иска в Ростовский суд. Как уверяет Павел Мамаев, дочь живет вовсе не с его бывшей женой, а с ним. При этом адвокат Аланы заявил, что футболист откровенно врет. Ребенок находится с мамой, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, что Павел и Алана Мамаева развелись в этом году. Причиной расставания стала измена футболиста с испанской моделью.

В последнее время Алана Мамаева часто через СМИ рассказывала, что муж не хочет платить ей алименты на общую дочь. Он высылает модели жалкие суммы «на продукты детям». Кроме того, Алана Мамаева в пух и прах разругалась с новой возлюбленной футболиста.

Смотрите также: