«Куда девались кудри?»: 62-летняя Кадышева без парика с элегантной укладкой подчеркнула природную красоту

Певица-народница может похвастаться моложавой внешностью. Ее глазки все также сияют озорным огоньком, да и сама артистка не утратила былого очарования.

В свои 62 года Надежда Кадышева выглядит все также моложаво. Сразу видно, что певица-народница ухаживает за собой и походами к косметологу не пренебрегает. А свежее фото артистки в соцсети произвело эффект разорвавшейся бомбы среди ее поклонников. Увидеть белокурую красавицу без ее фирменной прически — пышных мелких кудрей — большая редкость. Все-таки уже долгие годы Надежда Никитична придерживается определенного имиджа. А ее любовь к пестрым платьям и украшениям известна чуть ли не всем ее фанатам.

Когда-то у певицы-народницы было изящное каре. Будучи жгучей брюнеткой, артистка отдавала предпочтение более сдержанным аутфитам, но яркому макияжу. Так, к примеру, глаза она подкрашивала в технике смоки-айс, а губы — малиновой помадой.

На свежем фото Надежда Кадышева предстала без привычного пышного парика, но зато с элегантной прической, пишет «Комсомольская правда». Красавица-блондинка гордо восседала за туалетным столиком, накладывая макияж. Многие тут же обратили внимание на то, что певица сделала коррекцию бровей, наращивание ресниц с веерным эффектом, ее овал лица заметно заострился, скулы словно выточены из мрамора. Ну и, конечно же, на губах артистки играла неизменная улыбка.

«Куда девались кудри?», «Вау! От былой Нади не осталось и следа», «Совсем другая, помолодевшая», «Искорки в глазах все те же», «Ой, какая красавица», «Только молодеет», «Скулы и овал лица как у молодой девушки», «И ей уже давно за пятьдесят? Не верим», «Цветет! Как майская роза», «Что тут скажешь? Хорошенькая какая», «Самая любимая наша красавица», — пишут в фан-аккаунтах поклонники.

Смотрите также: