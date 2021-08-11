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«Куда девались кудри?»: 62-летняя Кадышева без парика с элегантной укладкой подчеркнула природную красоту

Певица-народница может похвастаться моложавой внешностью. Ее глазки все также сияют озорным огоньком, да и сама артистка не утратила былого очарования.

«Куда девались кудри?»: 62-летняя Кадышева без парика с элегантной укладкой подчеркнула природную красоту
Надежда Кадышева. Фото: Globallookpress.com

В свои 62 года Надежда Кадышева выглядит все также моложаво. Сразу видно, что певица-народница ухаживает за собой и походами к косметологу не пренебрегает. А свежее фото артистки в соцсети произвело эффект разорвавшейся бомбы среди ее поклонников. Увидеть белокурую красавицу без ее фирменной прически — пышных мелких кудрей — большая редкость. Все-таки уже долгие годы Надежда Никитична придерживается определенного имиджа. А ее любовь к пестрым платьям и украшениям известна чуть ли не всем ее фанатам.

Когда-то у певицы-народницы было изящное каре. Будучи жгучей брюнеткой, артистка отдавала предпочтение более сдержанным аутфитам, но яркому макияжу. Так, к примеру, глаза она подкрашивала в технике смоки-айс, а губы — малиновой помадой.

Певица Надежда Кадышева
Когда-то певица была жгучей брюнеткой. Фото: Globallookpress.com

На свежем фото Надежда Кадышева предстала без привычного пышного парика, но зато с элегантной прической, пишет «Комсомольская правда». Красавица-блондинка гордо восседала за туалетным столиком, накладывая макияж. Многие тут же обратили внимание на то, что певица сделала коррекцию бровей, наращивание ресниц с веерным эффектом, ее овал лица заметно заострился, скулы словно выточены из мрамора. Ну и, конечно же, на губах артистки играла неизменная улыбка.

Певица Надежда Кадышева
Надежда Кадышева без парика и с элегантной укладкой выглядит значительно моложе. Фото: Instagram.com

«Куда девались кудри?», «Вау! От былой Нади не осталось и следа», «Совсем другая, помолодевшая», «Искорки в глазах все те же», «Ой, какая красавица», «Только молодеет», «Скулы и овал лица как у молодой девушки», «И ей уже давно за пятьдесят? Не верим», «Цветет! Как майская роза», «Что тут скажешь? Хорошенькая какая», «Самая любимая наша красавица», — пишут в фан-аккаунтах поклонники.

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