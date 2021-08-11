Честное фото: как выглядит Надежда Кадышева без знаменитого парика

Между тем, сын артистки отметил, что с ней все хорошо.

В Сети обсуждают возможное ухудшение здоровья 62-летней Надежды Кадышевой. В последнее время артистка буквально пропала. Концерты «Золотого кольца» переносят, а на недавнем фото Надежды Бабкиной, Кадышева выглядела измученной. К счастью фанатов, ее сын Григорий Костюк опроверг все домыслы, заявив «Пятому каналу», что с певицей все хорошо.

Между тем внимание пользователей Сети привлек снимок Надежды Никитичны, где она позирует в гримерке без парика. Вероятно, звезда готовилась к выступлению. Фото датировано 2016 годом.

Напомним, ранее Кадышева перенесла серьезные операции. У нее подозревали рак. К счастью, все обошлось. А ранее концертный директор ансамбля заверил, что в эти дни Кадышева с мужем и внуком отдыхает на курорте и вскоре вновь поедет на гастроли.

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