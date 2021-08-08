Возвращаться не собирается: как живет муза Никиты Михалкова – Елена Соловей в США

Елена Соловей прославилась благодаря роли в фильме «Раба любви», снял который Никита Михалков. Всего же в копилке актрисы более 50 ролей в кино. В 1991 году она решила переехать на постоянное место жительство в США, что стало настоящим ударом для поклонников. Причиной отъезда стало серьезное заболевание, которое обнаружили у ее мужа Юрия Пугача. С тех пор прошло 30 лет, а возвращаться в Россию муза Никиты Михалкова не собирается.

«Мне трудно даже думать о том, чтобы вернуться, — говорила как-то актриса. — Я уже не молодой человек, совершать какие-то поступки мне становится все сложнее. И потом, я привыкла к Америке, а мой Ленинград остался лишь в воспоминаниях», — цитирует актрису «Комсомольская правда».

Елена Соловей преподает русский язык детям эмигрантов в собственной творческой студии недалеко от Нью-Джерси. А летом 2019-го похоронила любимого мужа.

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