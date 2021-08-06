Садальский об отце Голубкиной: «Давайте я скажу, что Максакова – внучка Николая II и претендует на золото Романовых?»

В беседе с Teleprogramma.pro известные деятели культуры призвали Нину Федорову, распространившую новость о якобы настоящем отце Марии Голубкиной, не лезть не в свое дело.

В актерской тусовке обсуждают сенсационную новость. Отцом актрисы Марии Голубкиной неожиданно назвали актера, народного артиста СССР Алексея Баталова. Такое мнение высказала 75-летняя экс-администратор Москонцерта Нина Федорова, которая многие годы была вхожа в богемную среду.

В качестве одного из доказательств своих слов женщина назвала внешнее сходство Марии и старшей дочери Алексея Баталова Надежды.

Сама мама Марии, актриса Лариса Голубкина уже назвала это сообщение бредом. А ее дочь отреагировала на него ироничным комментарием в Instagram: «Вот это новость».

Светлана Немоляева: «Алексей Баталов – чистейший человек»

В такое развитие событий не верит и актриса Светлана Немоляева, которая хорошо была знакома с Алексеем Баталовым и его семьей. По ее словам, артист являлся образцовым семьянином и не давал повода для грязных сплетен.

«Это полная ерунда. Зачем вы слушаете такие вещи? Мы с мужем знали его довольно хорошо, но я никогда в жизни не слышала таких разговоров, — подчеркнула Светлана Немоляева. Алексей Владимирович был безукоризненный мужчина, бесконечно талантливый режиссер и актер, невероятно любящий свою дочку. Он ее оберегал от всего. С моей точки зрения, это чистейший человек. Поэтому все эти домыслы просто неприличны и уважающей себя газете, журналу или сайту недостойно втягиваться в эти интриги. Вот моя точка зрения».

Юрий Норштейн: «И о Ширвиндте лепили такие истории»

Подобной новостью был возмущен и друг актера – мультипликатор Юрий Норштейн. Он считает, что подобные слухи стали нормой современного общества.

«Вообще, всем этим деятелям Москонцерта, наверное, не хватает работы. И они хотят сделать себе имя. Это очень неприличная история. И в эфире сейчас огромное количество такого барахла… Был ли роман или нет, это не ее собачье дело. И нечего на этом строить себе биографию. Поэтому со мной на подобные темы разговаривать бесполезно, — сказал Юрий Норштейн. Все это приобретает абсолютно полное законченное неприличие. То обворовывают семью Алексея (Нашлись какие-то люди, которых я, между прочим, хорошо знал), то распускают подобные слухи. Вместо того чтобы заниматься взаимопомощью, мы распространяем подобные сплетни. Более того, все это выходит в эфир, а потом обсуждается до тех пор, пока не возникнет история с участием другого знаменитого человека. Еще раз повторяю, что это не их собачье дело. Я знаю, что и о на Ширвиндте лепили подобные истории – какая-нибудь дама с Москонцерта или еще откуда-нибудь. Общество сейчас живет совершенно другими вещами. Может быть, поэтому, у нас скопилось такое количество злобы друг на друга, неудовлетворенности жизнью, воровства. А вы вместо того чтобы говорить на эти важные темы, рассказываете, с кем у Баталова был роман».

Стас Садальский: «А Максакова – внучка Николая второго»

Актер Станислав Садальский был не менее категоричен и как всегда ироничен.

«Давайте я вам скажу, что Людмила Максакова – внучка Николая второго и претендует на золото Романовых? Зачем это вообще обсуждать? Мало ли что кто сказал», — подчеркнул актер.

Новость о биологическом родстве Марии Голубкиной и Алексея Баталова впервые опубликовала «Экспресс-газета». В интервью журналистам издания экс-администратор Москонцерта Нина Федорова рассказала, что Лариса Голубкина родила дочь именно от актера.

«Поглядите, как они похожи носами! А еще Мария — вылитая дочка Алексея Владимировича от первого брака – Надежда», — подчеркнула Федорова.

По мнению Нины Федоровой, официальный отец Марии Голубкиной – сценарист и режиссер Николай Щербинский-Арсеньев – просто проявил сочувствие к ее беременной матери и не выгнал из дома. А на самом деле у Ларисы Голубкиной и Алексея Баталова был многолетний роман, и она родила от него дочь. По словам Нины Федоровой, Баталов помогал актрисе и в карьере.

Так, она рассказала, что Лариса Голубкина и Алексей Баталов снялись вместе в фильме «День счастья», а потом актер якобы даже заставил режиссера Юрия Озерова дать Ларисе роль в киноэпопее «Освобождение».

Лариса Голубкина уже опровергла все слухи, назвав слова Федоровой бредом. «Какая пустота, так глупо», — сказала она журналистам. Слова Нины Федоровой опровергли и наши спикеры.

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