«Как похожи!»: настоящий отец Марии Голубкиной – Алексей Баталов

Лариса Голубкина долго скрывала, от кого родила дочь.

Биологическим отцом актрисы Марии Голубкиной, которая родилась в 1973 году, является сценарист Николай Щербинский-Арсеньев. Позже ее мама Лариса Голубкина вышла замуж за Андрея Миронова, который воспитал девочку как родную. Однако недавно стали известны интересные подробности личной жизни Ларисы Ивановны. Нина Федорова, которая много лет работала администратором в «Москонцерте» рассказала «Экспресс газете», что отцом Марии является Алексей Баталов.

«Я уверена, что настоящий отец Маши — актер Алексей Баталов. Поглядите, как они похожи носами! А еще Мария — вылитая дочка Алексея Владимировича от первого брака», — сказала Федорова.

Собеседница издания уверена, что Щербинский-Арсеньев лишь приютил беременную Голубкину.

«Все знали, что Лариса и Баталов были возлюбленными на протяжении нескольких лет. Они вместе снялись в фильме «День счастья», а потом Баталов заставил режиссера Юрия Озерова дать Ларе роль в киноэпопее «Освобождение». Покойный папа Ларисы, тренер по стрельбе, тогда с гордостью говорил всем: «Ларка с Баталовым крутит роман!», — отметила Федорова.

В то же время сама Лариса Голубкина отмечает, что отцом ее дочери Марии считается Андрей Миронов.

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