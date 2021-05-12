Глубокие морщины и седина: Бергюзар Корель поделилась редким фото с мужем Халитом Эргенчем

За четыре сезона турецкого сериала «Великолепный век» внешность Халита Эргенча претерпела некоторые изменения. Во-первых, у актера появилась борода, во-вторых, он заметно поседел. Кроме того, муж Бергюзар Корель с годами приобрел новые морщинки, глубокие складки залегли между бровей и в уголках глаз. Но такое перевоплощение Халита нисколько не печалит. Он счастливый муж и отец. Возлюбленная, с которой он познакомился на съемках сериала «1001 ночь», подарила ему двоих сыновей — Хана и Али.

В семье царит полная гармония и взаимопонимание. При этом в одном из интервью Эргенч подметил, что Бергюзар было сложно наблюдать за тем, как они с Мерьем Узерли (Хюррем султан) играли любовь и страсть на съемочной площадке. А их поцелуи на камеру и вовсе могли довести Корель до слез.

В Instagram Бергюзар делилась редким нежным фото с мужем, позже снимок появился и на их фанатской страничке. Актриса старается не публиковать кадры, на которых она позирует с Халитом или с детьми. Сыновей от поклонников и прессы пара тщательно скрывает.

«Любимая султанша для падишаха», «А вот и настоящая любовь Сулеймана, шучу, Халита! Ну вы поняли», «Они шикарные», «Как лучатся ее глаза», «Почему Бергюзар не взяли на роль султанши?!», «Она могла бы сыграть Хюррем», «Какие красивые, идеальная пара», «Сулеймана не узнать, морщины? И седая борода», «Лучшие! Такие искренние чувства», — написали фолловеры.

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