Черкасов подтвердил, что Бузова ушла из «Дома-2» за несколько часов до эфира

Ведущий реалити-шоу в беседе с Teleprogramma.pro также прокомментировал слова Ольги Орловой о том, почему Давида Манукяна взяли в «Дом-2».

Ведущие реалити-шоу «Дома-2» стали участниками нешуточного конфликта. Так, Ксения Бородина подтвердила слова Ольги Орловой, заявившей в недавнем интервью, что Ольга Бузова ушла из проекта за несколько часов до своего эфира, когда она должна была появиться на «лобном месте» телестройки. И тем самым, конечно, подставила своих соведущих.

«Я очень люблю Ольгу Орлову и не дам никому делать из нее врушку! Я узнала об уходе Бузовой в 13.00, а в 20.00 состоялось лобное, которое мы должны были вести вместе. Вечная ложь всех …», — написала Ксения Бородина в соцсетях.

Слова коллег подтвердил и Влад Кадони. Сама же Ольга в комментариях в соцсетях назвала эту информацию ложью.

Мы попросили подтвердить или опровергнуть слова Ольги Орловой еще одного ведущего проекта «Дом-2» Андрея Черкасова.

— Орлова это говорит в интервью на YouTube-канале открыто. Она не боится отвечать за свои слова публично.

Ольга Бузова же опровергла эту информацию в комментариях, ответив на вопрос подписчицы: «Оля, а правду ли сказала Ольга Орлова?». И Бузова написала, что это ложь. Вы чувствуете разницу: Орлова говорит о своих предположениях публично, а Ольга Бузова – в комментариях. И то у меня возникает подозрение, что человек из команды Бузовой специально задал этот вопрос, чтобы она на него так ответила, — сказал Андрей Черкасов.

Бузова же могла выступить публично, опровергнув слова Орловой, но она же этого не делает. А почему? Ответ очевиден. Потому что Орлова сказала правду.

Ксения Бородина выложила на своей странице скрин переписки с Бузовой, Влад Кадони подтвердил эту информацию. И я тоже подтверждаю. Но мы же не можем все ошибаться и наговаривать на Ольгу. Мы говорим так, как оно есть.

— Ольга Орлова высказала личное мнение, что Даву как раз и назначили ведущим «Дома-2» после того, как Ольга Бузова так поступила. Вы с ней согласны? А у вас есть догадки на этот счет?

— Я уже говорил, что когда Даву назначили ведущим, первой моей мыслью было: «А как отреагирует Бузова?» Мне кажется, что она возникла у всей страны.

Подозрение, высказанное Ольгой Орловой, действительно есть. Но Ольга Орлова же не зря грамотно делает акцент на фразе: «Я предполагаю…» Это очень хорошее интервью с той точки зрения, что Ольга в нем все объяснила.

Она сказала: «Если вы думаете, что нас, ведущих, руководство особо информируют о чем-то, то это не так». Обо всех изменениях в составе телеведущих мы узнаем уже по факту. Но версия Ольги Орловой имеет место быть.

С чего все началось

Певица и ведущая проекта «Дом-2» Ольга Орлова в интервью YouTube-проекту Fаmetime TV высказала предположение, почему бывшего возлюбленного Ольги Бузовой Давида Манукяна могли пригласить в качестве ведущего телестройки. Действия продюсеров Орлова объяснила следующим образом.

Бузова объявила, что покидает шоу ровно в тот день, когда должно было сниматься «лобное место» с ее участием. Сама Ольга Орлова рассказала, что заменить коллегу не могла, поскольку в это время находилась в Казани.

Причем форс-мажор случился за несколько часов до эфира. И как предполагает Ольга, Даву взяли в шоу именно потому, что Бузова некрасиво ушла из проекта.

Также Орлова рассказала, что узнала о появлении Давида на телестройке наряду со всеми. И отметила еще один нюанс: Ольга Бузова прекрасно знает, что ведущие последними узнают о новых ведущих.

После появления этого интервью Ольги Орловой одна из подписчиц Бузовой спросила, являются ли слова Орловой правдой. И действительно ли Ольга отказалась вести «Дом-2» за несколько часов до выхода в эфир. В комментариях Ольга Бузова назвала эти слова ложью.

Ответ Ксении Бородиной не заставил себя долго ждать.

«Я очень люблю Ольгу Орлову и не дам никому делать из нее врушку! Я узнала об уходе Бузовой в 13.00, а в 20.00 состоялось лобное, которое мы должны были вести вместе. Вечная ложь всех …», — написала она.

Кроме того, Бородина приложила скрин переписки с Ольгой Бузовой в WhatsApp за 11 апреля. В ней можно прочесть, что якобы Ольга приняла важное решение и не выйдет на «Дом-2».

Орлову и Бородину поддержал и Влад Кадони, заявивший: «Все были в курсе того, что Бузова кинула и нас, и проект. И никто ничего не говорил из жалости к ней. Вот она как годами на ней ехала, так и будет ехать всю жизнь».

А Teleprogramma.pro будет следить за развитием событий!

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