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Очаровательное прозвище: стало известно, как Кейт Миддлтон называли в школе

Позже будущая герцогиня Кембриджская дала такое прозвище своему домашнему питомцу.

Очаровательное прозвище: стало известно, как Кейт Миддлтон называли в школе
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон училась в школе Святого Андрея в Пэнгборне с 1986 по 1995 годы. В то время у нее не было высокого статуса герцогини, зато было очаровательное прозвище. Об этом она рассказала спустя много лет, когда уже будучи женой принца Уильяма, вновь посетила учебное заведение.

Оказывается, Миддлтон звали Визг, а ее младшую сестру Пиппу — Пип. Позже у девочек появились домашние питомцы – морские свинки, которым они дали эти прозвища. Об этом пишет Mirror.

Кстати, не только у Кейт было прозвище в детстве. Так, принца Уильяма в целях конспирации называли Стив, а их старшего сына – принца Джорджа одноклассники зовут ПиДжи.

Напомним, что титул герцогини Кейт получила в день свадьбы с принцем Уильямом в 2011 году.

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