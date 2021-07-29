Новый сезон «Короны»: Кейт Миддлтон «ждет адский 2022 год»

Королевские эксперты утверждают, что сериал будет сложным для герцогов Кембриджских.

Пятый сезон драмы Netflix «Корона» выйдет в эфир в 2022 году. Сюжет охватит период жизни британской королевской семьи с начала 1990-х годов вплоть до смерти принцессы Дианы. В нем также экранизируют распад брака принца Чарльза и леди Ди.

Королевский эксперт Даниэла Эльзер заявила, что в связи с этим Кейт Миддлтон ждет очень тяжелый год, так как в отдельных сериях покажут детство принца Уильяма. Наряду с другими событиями, оно станет центром внимания в новом сезоне.

«Кейт ждет адский 2022 год», — цитирует эксперта Express.

Кроме того, специалисты утверждают, что после нового сезона «Короны» монархия столкнется с новым витком общественного осуждения.

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