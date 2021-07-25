«Я желаю всем так танцевать»: Ольга Бузова оправдалась за странное поведение на концерте

Поющая телеведущая Ольга Бузова – мастер создавать скандалы на ровном месте. Накануне модель Леся Кафельникова так впечатлилась телодвижениями Ольги Бузовой на концерте Хаммали и Наваи в Москве, что сняла дикие пляски теледивы на видео и выложила в сторис своего микроблога.

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Ролики моментально разлетелись по фанатским группам, а хейтеры тут же кинулись на горяченькое. Ольгу Бузову затравили за странные телодвижения. Та не стала пропускать мимо ушей высказывания в свой адрес и решила объяснить, почему вела себя так. Оказывается, причудливые па Ольга выписывала, поскольку разрешает себе полностью раскрепощаться.

«Пока все обсуждают мои танцы, я желаю всем так кайфовать и танцевать, как танцую я, — высказалась Ольга Бузова в сторис микроблога. — Танцуйте так, как будто вас никто не видит и не снимает. А пока вы изливаете желчь, я уже с утра снимаюсь, работаю. Москва встретила меня как следует… Хейтеры, будьте счастливы».

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