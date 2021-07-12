Езда верхом и фотография: любимые увлечения британских монархов от Елизаветы II до принца Луи

Британская королевская семья – одна из самых обсуждаемых на планете. В СМИ публикуется буквально каждый их шаг, журналисты разбирают от и до их наряды и украшения, а миллионы людей по всему миру просто боготворят своих любимцев.

Помимо официальных встреч, мероприятий и королевской жизни во дворцах у них, как и у любых других людей, есть свои любимые дизайнеры, блюда, увлечения. Сегодня Teleprogramma.pro расскажет о самых ярких хобби королевичей.

Елизавета II

В этом году королева отметила свое 95-летие. Несмотря на столь преклонный возраст Елизавета II полна сил и энергии. Несомненно, смерть любимого мужа, принца Филиппа, в апреле этого года наложила свой отпечаток.

Все-таки вместе они прожили целых 73 года. Тем не менее, королева нашла в себе силы вновь приступить к работе и продолжать жить. На днях ее заметили на конном шоу. Она была в приподнятом настроении и улыбалась на радость миллионам британцев. Лошади – одно из любимых увлечений Елизаветы II.

С юных лет будущая королева Великобритании занималась верховой ездой. Кстати, ее хобби переняла и внучка Зара – единственная дочь принцессы Анны. Зара Тиндолл, в девичестве Филлипс, профессионально занималась верховой ездой.

В 1982 году Елизавета II встретила президента США Рональда Рейгана, который с рабочим визитом приехал в Англию, верхом на лошади. Спустя годы любовь к этим животным не угасает. В наши дни Елизавету можно заметить верхом на коне во время прогулки по территории Виндзорского замка. В числе других увлечений королевы – разведение собак породы корги, коллекционирование марок, а с недавних времен еще и садоводство.

Принц Чарльз

Принц Чарльз – первый престолонаследник и будущий король Великобритании. В этом году ему исполнится 73. В списке его хобби – написание картин и книг, а также сценариев к документальным фильмам.

Но самое любимое – это органическое садоводство. К этому увлечению он пришел более 30 лет назад, когда начал заниматься ландшафтом сада в своем имении Хайгроув. Тогда общество с насмешкой встретило очередное хобби Чарльза. И зря. Спустя годы его признали одним из лучших садоводов.

Принц Уильям

Старший сын принца Чарльза – принц Уильям, как и многие другие мужчины его возраста, любит сериалы и спорт. Причем, если некоторые выступают просто болельщиками в тех или иных состязаний, например, в футболе, то герцог Кембриджский сам не прочь погонять мяч, взять в руки ракетку, встать на лыжи и сыграть в хоккей.

В 2006 году он стал президентом Футбольной ассоциации Англии, а на минувшем чемпионате Европы не пропускал матчи сборной, которые проходили в Лондоне. Кстати, на клубном уровне болеет принц за «Астон Виллу».

Кейт Миддлтон

Почти 20 лет назад красавица, спортсменка и студентка Кейт Миддтон очаровала наследника британского престола так, что через несколько лет сама стала монаршей особой. В будущем, когда принц Уильям взойдет на престол, Кейт получит титул королевы. Пока она исполняет обязанности герцогини Кембриджской, работает в своем новом фонде, воспитывает троих детей и увлекается фотографией.

Первый раз Кейт взяла в руки профессиональный фотоаппарат в 2008 году. С тех пор она активно пополняет свои альбомы новыми снимками, а Королевское фотографическое общество признало ее пожизненным членом. В числе других хобби герцогини – бег, приготовление домашних блюд вместе с детьми и выращивание цветов.

Меган Маркл

Всем известно, что до замужества Меган Маркл была актрисой. Но мало кто знает, что еще в юном возрасте будущая герцогиня подрабатывала весьма необычным способом, используя свой талант и художественные навыки.

Став студенткой Северо-Западного университета Чикаго, Меган зарабатывала тем, что оформляла плакаты, пригласительные открытки, а также обучала других людей каллиграфии. В 2005 году она даже работала в магазинчике по продаже специальных канцелярских товаров и бумаги для оформления.

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Самые маленькие

Известно, что младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма – принц Луи – в мае этого года пошел в детский сад. К слову, впервые об обучении королевских наследников в общественных школах, а не на дому, заговорила принцесса Диана. Поэтому принцы Гарри и Уильям, как и все их сверстники, ходили в школу, а затем и университет.

В первый раз в детский сад трехлетний Луи отправился на велосипеде. Родители утверждают, что со свим «железным» конем малыш не расстается ни на минуту. А вот его двоюродный брат – Арчи Харрисон, который младше всего на год, очень любит книги.

Конечно, ввиду своего возраста, малыш не может читать сам, поэтому внимательно слушает своих родителей – Меган Маркл и принца Гарри. Об этом пишет Express.

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