«Не верьте всему, что обо мне пишут»: какой продукт терпеть не может Кейт Миддлтон

Герцогиня опровергла данные, которые ранее были распространены в Сети.

Еще в 2018 году Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили кафе Coventry Cathedral Rising, которым управляет благотворительная организация, помогающая людям преодолеть алкогольную и наркозависимость. Тогда королевской паре предложили отведать пирожные с чаем. На разносе также было миндальное молоко. Организаторы прочитали в Сети, что герцогиня – большая поклонница этого модного в последнее время напитка. Однако, к их удивлению, Миддлтон опровергла этот факт.

«Не верьте всему, что обо мне пишут. Я не люблю миндальное молоко», — цитирует герцогиню Hello!.

Вероятно, принимающая сторона перепутала вкусовые пристрастия герцогинь. Ведь большой поклонницей миндального молока является Меган Маркл. Об этом ее пристрастии написали авторы Омид Скоби и Кэролин Дюран в книге «В поисках свободы».

больше по теме Безупречная черта: что отличает Кейт Миддлтон от Меган Маркл и принцессы Дианы Своим мнением поделился французский королевский эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что любимым лакомством герцогини являются оливки. Эта же закуска стала одной из любимых ее дочки Шарлотты.

Смотрите также: