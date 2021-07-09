«Подвиг ведет, к сожалению, к распятию»: яркие и нелепые высказывания Лии Ахеджаковой

9 июля свой день рождения отмечает известная актриса Лия Ахеджакова. Она родилась в 1938 году в Днепропетровске. В 2021-м актрисе исполнится 83 года.

Она могла никогда не выйти на сцену, закончить учебу в Московском институте цветных металлов и золота и заниматься горным делом. И неизвестно, узнала бы тогда страна легендарную Верочку из «Служебного романа». Но гены взяли свое — ее отчим Меджид Салехович был известным театральным режиссером, мама Юлия Александровна – актрисой театра — будущая актриса бросила учебу в институте и поступила в ГИТИС им. А. В. Луначарского (адыгейская студия, курс М. П. Чистякова).

Сегодня она играет в театре, снимается в кино и занимает активную гражданскую позицию. Не раз актриса выступала с критикой властей и призывами к обществу. В ответ она регулярно получает порции критики, но менять свои взгляды не в ее характере.

«Я просто себя проклинаю. За спиной все умеют говорить. А когда в лицо – это поступок очень высокого уровня», — не раз говорила актриса.

Teleprogramma.pro вспомнила другие яркие выражения Лии Ахеджаковой.

Про жизнь

«Надо жить. Жить прекрасно, жизнь прекрасна! Ничего нельзя откладывать, она короткая». «Пенсию надо платить молодым, а в старости можно и поработать». «Вот вы спрашиваете, как я отношусь к пропаганде секса среди молодежи. А им не надо его пропагандировать, у них в этом плане все отлично. Чем же им еще заниматься, пока они молоды!»

Про успех

«Такие дни бывают – просто ужас. А бывает – ни с того, ни с сего вдруг твой голос прекрасно звучит, и ты будто взлетаешь, и какие-то вещи делаешь легко. Это значит Бог рукой водил, ангел спустился». «Успех вообще невозможно гарантировать. Это такая неуловимая вещь, такая метафизика… Может быть, успех надо заслужить, выстрадать всей своей предыдущей жизнью до этого спектакля, до этого фильма, до этой работы?»

Про смелость

«За спиной все умеют говорить. А когда в лицо — это поступок очень высокого уровня». «Подвиг ведет, к сожалению, к распятию».

Про работу

«Разве можно за месяц выпустить спектакль? Что можно за месяц родить? Выкидыш». «Когда трудно физически: холод, усталость, недосып – спасает юмор. И я стараюсь так работать, хотя не всегда получается».

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