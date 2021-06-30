Неудачный брак и знаковая роль в «Отеле Элеон»: что известно о Диане Пожарской, подарившей Ивану Янковскому сына

Недавно отечественные СМИ облетела новость, что актер Иван Янковский стал отцом. Сына, которого назвали Олегом в честь легендарного деда, Ивану подарила коллега по цеху – актриса Диана Пожарская. Молодая мама опубликовала совместный снимок с Иваном и новорожденным мальчиком у себя в Инстаграм. Что же известно о возлюбленной Ивана Янковского, которую в кулуарах называют новым секс-символом отечественного кинематографа?

Активное детство

Диана появилась на свет 3 февраля 1992 года в Волгоградской области. Уже в возрасте пяти лет она начала проявлять творческие способности и завидное упорство. Так, девочка активно занималась спортивными бальными танцами, не пропускала тяжелые тренировки и участвовала в многочисленных конкурсах.

Уже в 19 лет она сдала все нормативы на звание кандидата в мастера спорта, но продолжить карьеру в этом направлении помешала травма колена. И поэтому девушка решила сделать выбор между журналистикой и актерским будущим. В итоге Диана поступила во ВГИК, на курс к народному артисту СССР Александру Михайлову.

Яркие кинопроекты Дианы Пожарской

Уже на последнем курсе университета она снялась в сериале по сценарию Семена Слепакова «Озабоченные, или любовь зла» вместе с Марией Шалаевой, Евгенией Калинец и Ольгой Дибцевой. Затем в ее фильмографии появились такие проекты, как «Вечный отпуск», «Дед Мороз. Битва магов», «Витя в законе» с Павлом Прилучным в главной роли.

Одним из знаковых проектов в судьбе Дианы Пожарской стал ситком «Отель Элеон», где Пожарская снялась в партнерстве с Григорием Сиятвиндой, Еленой Ксенофонтовой, Милошем Биковичем и Екатериной Вилковой.

Ради съемок в этом фильме Диана брала уроки рукопашного боя, и сама исполняла большинство трюков. В тот период в прессе то и дело появлялись слухи о романе Дианы Пожарской с Милошем Биковичем, но они так и не подтвердились.

Можно вспомнить участие Дианы в картине «Живой», где ее партнерами по съемочной площадке стали Кирилл Кяро и Александр Робак, и в фильме «На краю», где актриса сыграла молодую женщину, завербованную террористами. Но из этой секты ее сумели спасти внимательные родители, роли которых исполнили Евгения Дмитриева и Николай Фоменко.

Диана Пожарская и Артем Аксененко

А вот на съемках картины «Затмение» Диана влюбилась в режиссера Артема Аксененко. Разница между влюбленными составляла девять лет, но творческая пара не ощущала ее. В 2016 году режиссер и актриса поженились.

Интересно, что Диана, видимо, считающая, что счастье любит тишину, не выкладывала совместных снимков с мужем. А вот актриса Анастасия Микульчина, вероятно, придерживалась противоположного мнения.

В 2020 году она стала публиковать в соцсетях фото с Артемом Аксененко, благодаря чему все узнали о ее романе с мужем Дианы. Теперь Анастасия Микульчина – жена режиссера Артема Аксененко.

Однако несмотря на все обстоятельства, он сумел сохранить прекрасные отношения и с бывшей супругой. Так, Диана снялась в фильме Артема «Лапси», где сыграла бессмертную жительницу карельской деревни, влюбленную во врача-вирусолога, и картине «Наши дни».

Диана Пожарская и Иван Янковский

Конечно, такая роскошная девушка, как Диана Пожарская не оставалась долго одна. В феврале этого года в прессе заговорили о ее романе с Иваном Янковским. В марте актриса подтвердила их правдивость, опубликовав совместный снимок с артистом. Как оказалось, у пары все серьезно.

Известно, что у Дианы довольно близкие отношения с мамой Светланой. Нередко актриса выкладывает в соцсетях фотографии ее картин. Светлана занимается живописью. (К сожалению, папа Дианы ушел из жизни в 2019 году).

Теперь мама Дианы и актриса Оксана Фандера вместе с мужем Филиппом Янковским стали родственниками. Интересно, что сын Дианы и Ивана Олег теперь является полным тезкой великого советского актера Олега Ивановича Янковского. И не исключено, что станет еще одним продолжателем легендарной династии.

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