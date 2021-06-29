«Олег Иванович»: Иван Янковский поделился первым фото новорожденного сына

Наследник знаменитого семейства и его избранница Диана Пожарская впервые стали родителями.

В полку молодых бабушек прибыло! С новым статусом можно поздравить 53-летнюю красавицу-актрису Оксану Фандеру.

Внука ей подарил 30-летний сын Иван Янковский и его избранница, звезда сериала «Отель «Элеон» Диана Пожарская.

Молодой отец не стал делать тайны из этого события, а сам сообщил в Instagram о рождении у него сына 26 июня. И даже озвучил имя мальчика. Новорожденного малыша назвали в честь его прадеда, известного артиста Олега Янковского.

В микроблоге Иван Янковский разместил семейное фото. Они с Дианой слились в поцелуе, рядом лежит новорожденный малыш, которого нежно обнимает молодая мамочка.

«Диана, люблю тебя! Ты герой и солнышко. Вперед, эль папи Олег Иванович», — подписал снимок счастливый отец.

Подписчики Ивана Янковского тут же принялись поздравлять его с прибавлением в семействе. Многие признаются, что новость стала для них неожиданной. Актер и его избранница держали беременность в секрете от общественности.

«Неожиданно как. Поздравляем! Здоровья маме и малышу», «Вау, круто, поздравляю! Олег Иванович, приветствуем!», «Ого! Ребята! Поздравляем!» — высказались в Сети.

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