«Это новый формат лагеря типа «Артек»: Иосиф Пригожин высказался о ТикТок-хаусах

В беседе с Teleprogramma.pro продюсер также рассказал о знакомстве с Даней Милохиным и своем отношении к рейдам в ТикТок-домах, инициированным Национальным родительским комитетом. К разговору присоединились и популярные блогеры, которые прокомментировали слова Льва Лещенко о тиктокерах.

Конфликт «отцов» и «детей», о котором писал Иван Сергеевич Тургенев в одноименном романе, снова актуален. В одном из своих интервью певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко назвал ТикТок-дома кунсткамерой, а его обитателей – эмбрионами. Недавно на резкое высказывание Льва Валерьяновича отреагировал продюсер знаменитого блогера Дани Милохина Ярослав Андреев.

«Несколько месяцев назад менеджмент Льва Лещенко просился приехать к тиктокерам в дома, чтобы поддержать флешмоб с новым треком. И что это, если не хайп и двойные стандарты?!» — написал Ярослав Андреев у себя в соцсети.

Меж тем руководитель движения «Национальный родительский комитет» Юрий Оболонский не просто высказался на злободневную тему, а объявил, что собирается организовать рейды в ТикТок-домах. В интервью изданию Sobesednik он отметил, что контент современных блогеров он считает неприемлемым.

В качестве примера директор Родительского комитета привел известного тиктокера Даню Милохина, который, по словам Юрия Оболонского, эксплуатирует тему фрика и ЛГБТ. И это, по его мнению, не лучший пример для молодежи. Оболонский объявил, что намерен встречаться с представителями ТикТок-хаусов, чтобы увидеть, как организована их жизнь и быт. И уже на основе полученных сведений принимать какое-то решение…

Иосиф Пригожин: «Я знаю Даню Милохина с его шести-семи лет»

Teleprogramma.pro решила дать слово старшему и младшему поколениям. На стороне «отцов» выступил известный продюсер Иосиф Пригожин.

— Иосиф Игоревич, как вы относитесь к ТикТок-хаусам?

— Равнозначный вопрос звучал бы так: «А как вы относитесь к «Фабрике звезд»? Я рад существованию ТикТок-хаусов и объясню, почему. Потому что это новый формат лагеря типа «Артек» и «Орленок», куда приезжают со всей страны. Это сообщества молодых людей. Другой вопрос – что они делают в этих домах? Но сегодня это тренд.

— А как вы относитесь к Дане Милохину?

— Мы с Валерией знаем Даню с его шести-семи лет. Когда-то мы активно занимались благотворительностью, но особо не афишировали это. Мы ездили по детским домам с подарками. И среди воспитанников детдомов запомнили двух братьев – Илью и Даню Милохиных. Мы были в комнатке Дани. И он помнит об этом, хотя тогда был маленьким мальчиком из детского дома. Однажды Даня даже прислал нам фотографии того периода.

Сегодня Даня Милохин продолжил свое существование уже во втором детском доме, где он зарабатывает деньги. Весь эпатаж, который придумывают для Дани стилисты или он сам, заставляет привлекать к себе внимание людей. Это такой стиль шоу-бизнеса. Но сам Даня ни в чем не виноват, он и так был лишен родительского внимания.

Новый клип для Валерии сейчас снимает парень, который однажды был у нее на концерте в Новом Уренгое. Потом он поступил во ВГИК и приехал в столицу побеждать. Я и сам приехал в Москву шестнадцатилетним мальчиком, бомжевал, у меня ничего не было. Но я нашел свой путь.

— Но если бы в период вашей юности существовали бы ТикТок-дома…

— Я бы сразу пошел туда. Я бы назвал это домом для трамплина.

— Как вы относитесь к инициативе Юрия Оболонского устраивать рейды в ТикТок-хаусах?

— Родительский комитет может приходить туда, стараясь понять, чем занимаются подопечные домов. Задача родителей и их мечта – чтобы их дети не курили, не стали наркоманами. Безусловно, тренд на ТикТок сегодня задан. И ничего с этим сделать нельзя. Молодежи хочется другой жизни. Но школа должна стать сегодня ТикТок-хаусом, трансформацией, где образовательные программы должны проходить в виде игрового процесса. Сегодня должны появиться новые форматы среднего образования.

В классическом понимании школа перестает существовать, она как образовательная программа неинтересна. Мир и технологии меняются, поэтому нужно трансформировать школы и создавать условия, при которых люди могли бы и учиться, и заниматься своими проектами. Конечно, нам не нужно приучать детей к самодурству, но мир меняется, и это нужно учитывать. Ящик Пандоры уже открыт. Мы упустили классическое образование. В 21 веке, в эпоху новых технологий и современных бизнес-моделей, сохранить традиционный стиль школы невозможно.

Я и сам анализирую, пытаюсь понять этот процесс. Слава Богу, мои дети выросли. Образование детям дают три участка: дом, школа и улица. Информацию они черпают от друзей. Вы понимаете, насколько авторитетными должны быть родители, чтобы дети прислушивались к ним.

— А как было у вас с детьми?

— Мы с Валерией никого из детей не заставляли выбирать какой-то путь. Мы им давали возможности и объясняли, что хорошо, что – лучше. Мы их просто ориентировали в пространстве. Например, Арсений занимался музыкой, и мы настаивали, чтобы мы оставались в этой сфере. Потому что он делал это так, как никто другой. Но он выбрал себе другой путь, и мы сдались.

Наша Анечка окончила Щукинский театральный институт, нигде не могла устроиться. Она нашла себя в творчестве, стала писать песни, музыку и наплевала на все это театральное сообщество.

У нас много запретов, гораздо больше, чем возможностей, и поэтому люди больше половины своей жизни работают на преодоление заборов, барьеров, трудностей. И когда возникает возможность заявить о себе в ТикТоке, ничего не делая, тогда возникает вопрос, а зачем мне биться головой о стену, если меня не берут ни в театр, никуда.

Я и сам поступал шесть или семь лет (Иосиф Пригожин поступил в ГИТИС в 1994 году на факультет «театровед-менеджер»- прим. ред.). Может быть, я бы получил больше знаний, если бы меня в свое время взяли на поруки. Но когда я уже поступил, то мне это было уже и не особо важно и нужно. Если человек хочет в чем-то реализовать себя, но у него для этого недостаточно знаний, то ему нужно помочь, а не уничтожать его.

Teleprogramma.pro дала возможность высказаться и представителям Тик-Ток хаусов. Ребята рассказали о том, что думают о рейдах Национального родительского комитета, словах Льва Лещенко о кунсткамере и о том, почему современные тиктокеры сталкиваются с негативом. Также блогеры поделились мнением о своем успешном коллеге по цеху Дане Милохине.

Тиктокер Лена Кантур: «ТикТок-хаусы – это не кунсткамера, а детский лагерь»

Позиция блогера, тиктокера, участницы Popstar House Лены Кантур во многом сходна со словами Иосифа Пригожина.

«ТикТок-дом — это место для творчества. К примеру, детский лагерь, куда дети приезжают отдыхать, творить, создавать какое-то дело. Здесь, по сути, происходит то же самое. Люди приезжаю, что-то придумывают, создают, ищут свой путь творчества. Таким образом происходит и большой скачок в развитии благодаря взаимодействию с другими блогерами, — комментирует Лена Кантур. Это не кунсткамера. Мы фактически живем в доме, но часто выезжаем из него и занимаемся своими делами (съемки в городе, других проектах, светские мероприятия). Самая простая аналогия — общежитие, где ребята взаимодействуют ради общего роста».

— Как вы думаете, почему часто тиктокеры подвергаются нападкам со стороны общества?

— Я думаю, они не смогут это контролировать. У нас так заведено, что, если появляется что-то новое, то сразу нужно запретить. Но проходит время, а мне кажется, здесь главное не время, а фактор знания, как эти механизмы работают, и все принимают новшества.

— Что думаете о Дане Милохине? Его чаще всего упоминают как основного «растлителя» молодежи…

— К Дане я отношусь хорошо. Самое главное — это не его наряды или какие-то хайповые вещи, а пример становления человека и быстрого социального лифта. Так могут все и исключений быть не может. Нужно лишь много работать, и тогда у тебя все получится.

Блогер Кирилл Волик: «Люди не привыкли к тому факту, что можно монетизировать контент»

Послушаем точку зрения блогера, тиктокера, участника Popstar House Кирилла Волика.

«Я считаю, что проводить такие рейды — это достаточно глупо, потому что они ни к чему не приведут. Может быть, их инициаторы хотят привлечь к себе и к своим организациям внимание, но точно получат лишь негатив, потому что мы ничего не пропагандируем, а лишь пытаемся заниматься блогерством», — поясняет Кирилл.

— Как думаете, почему сейчас многие нападают на тиктокеров?

— Я убежден, что люди банально носят в себе комплексы и не понимают, как можно быть интересным человеком и транслировать свою жизнь всем остальным. У них остались старые традиции, когда нужно пойти в школу, университет, армию, работать на заводе до конца жизни. К сожалению, время идет вперед. И я очень надеюсь, что несогласные примут это.

Они еще не привыкли к тому факту, что можно снимать контент и монетизировать его. А если ты не понимаешь, как это работает, то легче уйти в негатив.

— Как относитесь к Дане Милохину?

— Хорошо. Он всегда на позитиве, отличный парень. Вы редко встретите такого открытого и доброго человека, поэтому все нападки выглядят спорно.

Блогер Лиза Исаева: «Тиктокеры – трудяги, такие же, как артисты и музыканты»

«Слова про кунсткамеру – это стереотип и бред. Потому что тиктокеры — невероятные трудяги и работяги, такие же, как артисты и музыканты. Есть индивидуальности, но в каждой профессии присутствует подобное, поэтому все ровнять под одного – глупо», — комментирует Лиза Исаева.

— А что думаете о рейдах?

— Это полнейший абсурд, потому что я не видела ни один ТикТок-дом, где были бы запрещенные вещества, алкоголь и т. д. Все ребята в основном спортивные, а за внутренним распорядком дома всегда следят организаторы.

Лучше бы построили спортивные площадки — это гораздо важнее для развития поколения. Просто они не понимают одну вещь, приехав в ТикТок-дома, они увидят только чистоту и ничего больше. Мы живем контентом, а это все, что тебя окружает, поэтому не можем позволить себе грязи, запрещенных веществ, алкоголя в таком ритме жизни.

У тиктокеров постоянные съемки, фотосессии, поэтому не остается времени для глупостей.

— А что скажете о Дане Милохине?

— Лично мы не общались, поэтому рассуждать о его персоне не могу. Но я уважаю его стремление, и Даня молодец, потому что подняться на такой уровень из детского дома — это невероятно тяжело. Мне кажется, он мотивирует молодежь и приглашает своим примером делать также. Остальное — лишь атрибуты успеха, которые не должны приковывать много внимания. Уверена, что он много работает.

А что вы, наши уважаемые читатели, думаете о тиктокерах?

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