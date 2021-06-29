«Певица Елка напоминает фею, а Валя Карнавал – нимфетку»: стилист оценила образы звезд закрытия фестиваля «Жара»

В Москве завершился музыкальный фестиваль «Жара», который проходил с 23 по 27 июня. Несмотря на то что проведение мероприятия было отменено для зрителей из-за пандемии, звезды все равно не упускали возможность на других посмотреть, и себя показать.

И поэтому выбирали наряды, которые еще будут долго обсуждать коллеги по цеху, журналисты и зрители. Закрытие фестиваля порадовало необычными звездными луками, которые специально для Teleprogramma.pro оценила стилист Елена Бестави.

«Даня Милохин: белый цвет считается аристократическим образом для отдыха»

Даня Милохин, который обычно шокировал гостей разных мероприятий своим внешним видом (То приходил на премию Муз ТВ в наряде, одну половину которого представлял мужской костюм, а другую – розовое платье, то посетил открытие фестиваля «Жара» в спортивном костюме после тренировки), в этот раз сделал ставку на шарм и элегантность. Закрытие мероприятия он посетил в белом пиджаке, такого же цвета укороченных брюках и белой шляпе. Знаменитого блогера сопровождали его коллеги по Тик-Току.

Кстати, ведущая церемонии закрытия премии Ксения Собчак отметила, что выбор подобного консервативного наряда говорит о взрослении Дани. Высокую оценку образу Дани Милохина дала и Елена Бестави.

«Даня Милохин, выбравший такой консервативный наряд для этого мероприятия, меня удивил. Я нахожусь в приятном культурном шоке, — признается Елена. — Чаще всего в прессе появляются эпатажные снимки, образы этого шоумена, как еще назвать тиктокера? Здесь мы видим не брюки, а укороченные штаны – «бермуды». И футболка, и шляпа соответствуют названию мероприятия – «Жара». Белый цвет вообще считается аристократическим образом для отдыха. Пять баллов. Молодец мальчик, умеет соответствовать ситуации»

«Елка напоминает фею»

Елена признается, что всегда восхищалась певицей Елкой. И ее оценка лука певицы — яркое тому подтверждение.

«Обожаемая мною Елка. Великолепный бежевый цвет. В этом образе певица напоминает фею. При всей своей простоте ее платье отличается интересным кроем, — восхищается Елена Бестави. — И если начать рассматривать детали, то глазу есть за что зацепиться. По пятибалльной системе я бы поставила «шестерку». Шедевральный образ. У Елки всегда утонченный вкус, стиль, соответствие моде в каждом образе».

«Александр Панайотов великолепен»

Похвалы Елены Бестави удостоился и певец Александр Панайотов.

«Александр Панайотов всегда восхищает меня стильными и актуальными образами. В данном случае желто-зеленый лук с темной отделкой, черным микрофоном – все это очень тонко связывается и точечно привлекает внимание, — говорит стилист. — На мой взгляд, Александр великолепен. Пять баллов по пятибалльной системе».

«Маниже нужно блистать осторожнее»

Далее Елена высказывала менее восторженное мнение в отношении нарядов знаменитостей.

«Манижа. Очень интересный крой удлиненного жакета с высокими разрезами, с асимметрией в воротнике. Высокие разрезы помогают скорректировать фигуру, но теплый оттенок золота добавляет образу тяжести, — поясняет Елена. — Нужно было выбирать либо холодный оттенок того же золота, либо серебряный или более темный костюм. Но захотелось Маниже поблистать! Хотя все-таки с ее формами это нужно делать поосторожнее. По пятибалльной системе я поставила бы «четверочку».

«Рита Дакота: не получается единого образа»

«Рита Дакота. Честно говоря, я нахожусь в легком оцепенении от образа. Он сразу же делится на две половины – верх и низ, которые абсолютно не гармонируют между собой, — комментирует стилист. — Очень тяжелый низ, начиная от кроссовок на утолщенной подошве, металлизированные брюки с драпировкой, также добавляющей объем. Достаточно легкий верх с асимметричным неоновым топом, сеткой в виде рукавов. Детали очень модные и актуальные. Но в итоге не получается собранного стиля и образа. Взгляд Риты бегает то вверх, то вниз, и единой картинки, которой бы хотелось любоваться, нет. Моя оценка – три балла за счет яркого неонового оттенка. Желтый цвет сейчас очень актуален».

«Валя Карнавал: ставка на эпатаж с сексуальным подтекстом»

«Валя Карнавал. Здесь мы видим образ девочки-нимфетки, который еще дополнительно усилен съемным воротником со значками, больше напоминающим детский слюнявчик. Я мало знакома с этим персонажем, практически не слежу за ней. И мне сложно сказать, для чего выбран именно этот образ для фестиваля «Жара». Наверное, хотела прорекламировать себя в очередной раз, — комментирует модный эксперт. Из модных деталей я бы отметила маленькую сумочку, те же значки, съемный воротник. А в целом достаточно вульгарно. Если оценивать стильность и соответствие образу мероприятия, то можно поставить «единицу» с натяжкой. Как я всегда говорю, выбирая наряды, люди преследуют определенные цели. Здесь сделана ставка на эпатаж с сексуальным подтекстом. Значит, ей это для чего-то нужно».

Помимо вышеперечисленных звезд, почетными гостями закрытия фестиваля также стали Эмин, Григорий Лепс, Владимир Пресняков, Ани Лорак, Глюкоза и многие другие знаменитости.

Телеверсию премии «Жара» зрители смогут увидеть на Первом канале. А в следующем году, если все сложится, фестиваль снова вернется в Баку.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави вела «Курс по имиджу для Президентской программы подготовки управленческих кадров ОГУ «Астраханский региональный ресурсный центр» (сентябрь 2009)

Сотрудничала с Астраханским филиалом ВАГС — проводила мастер-класс по деловому стилю для курсов повышения квалификации (март 2010).

Выступала на заседании Волгоградского HR-клуба Южно-Российского клуба HR менеджеров на тему «Имидж и стиль: штрихи к портрету успешного HR- менеджера» (апрель 2010)

Проводила Мастер-класс «Деловой разговор нотариуса на языке одежды» на Форуме молодых нотариусов России (июль 2012).

Провела серию мастер-классов для фармацевтической компании «Гедеон Рихтер» (2016-2018).

Проводит презентации и тренинги в г. Элисте и в г. Астрахань.

Мастер-классы по дресс-коду в ВУЗах и колледжах Волгограда.

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