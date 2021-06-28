«Курбан ударил Ксению»: Рустам Солнцев высказался о предполагаемом разводе Ксении Бородиной

В прессе появилась информация, что Ксения Бородина подает на развод со своим мужем Курбаном Омаровым. Пока же официального заявления о расставании от пары не поступало. Но слухи об их разрыве ходят давно.

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Так, недавно Курбан один отдыхал на Кипре, в то время как Ксения занималась организацией празднования дня рождения дочери Маруси. Совместные снимки супругов не появлялись в Инстаграме с апреля.

А самого Курбана видели в компании бывших участниц реалити-шоу «Дом-2» Леры Фрост и Таты Блюменкранц. В общем, поклонникам этого семейного союза есть о чем задуматься.

За комментариями Teleprogramma.pro обратилась к бывшему участнику реалити-шоу «Дом-2» Рустаму Солнцеву, который одно время дружил с Ксенией Бородиной. И специально для нашего сайта он сделал подробный расклад по ситуации.

«Источники рассказали мне, что Курбан ударил Ксению. Но мы не знаем, за что. Я это услышал от людей, которые общаются и с Ксенией, и со мной. А я могу им доверять. И предположу, что Ксюша, а она девка бедовая, этого не стерпела, поэтому в ответ Курбану тоже прилетело, — пояснил Рустам Солнцев. Я допускаю, что заявление было подано и предполагаем, что не сгоряча».

— А были еще предпосылки к этому шагу?

— Еще полгода назад я сказал Михайловскому, который часто бывал на их днях рождения (бывший продюсер шоу «Дом-2» Алексей Михайловский – прим. ред.): «Отношения-то у них хреновые. (Я видел грустного Курбана на фотографиях). Непонятно, чего хочет от этой жизни Курбан, а чего – Ксения Кажется, что каждый играет в свою собственную игру».

На что Михайловский мне ответил с апломбом: «Ты ничего не знаешь, у них такая любовь».

Я ему ответил: «Босс, ты 15 лет руководил шоу об отношениях. Неужели ты ничего не видишь? Ведь все видно даже по фото. Они понтуются и не могут решить, кто из них главнее».

Может, это ужасно, но скажу, что много лет назад, когда я увидел Кюшу в свадебном платье, мне все стало понятно. И последние годы она избегала общения со мной. Хотя было время, когда мы находились на связи 24 на 7.

Она звонила мне и спрашивала: «Руся, что мне делать?» А Руся все ей рассказывал, как есть и будет в дальнейшем. А потом Ксюша решила, что подруги, водящие вокруг нее хоровод, — это мудрые женщины…

— Как вы думаете, что могло послужить причиной разрыва пары?

— Если они действительно подали на развод, то в основе всего лежат деньги. Те, которые зарабатывает Ксюша и не зарабатывает Курбан. А она всегда заработает свои денежки: с помощью телеканала «Ю», продавая что-то у себя в Инстаграме.

И мне совершенно понятно, что те же самые суммы не получит Курбан. А для этого не нужно ходить к бабке-гадалке. Это ничего не говорит о качествах Ксении и Курбана, но говорит о причинах развода.

Пока официального заявления от них не поступало. Если мы будем больше будем говорить о Ксении как о разведенке, то в этом нет ничего страшного. Хотя я думаю, что она боится этого статуса.

— Почему?

— Та «подписота», перед которой Ксюша понтуется, показывая свои дорогие сумки и пакеты из ЦУМа, зла на нее. И теперь она как одна злая баба будет указывать ей, что ты разведенка с прицепом, никому не нужна. Ксюша боится именно этого хейта.

— Но ведь можно закрыть комментарии…

— Мы уже знали таких, которые закрывали «комменты». Бывших известных танцовщиц одного известного Большущего театра. А потом они опять их открывали, потому что хочется получить фитбэк, прочитать, что ты цветочек. Но в ответ получаешь: «Ну что, разведенка? Никому не нужна? Кота завела?».

Я Ксюшу понимаю. Могу иронизировать сколько угодно по отношению к ней, но когда Ксения расставалась с Терехиным (Адвокат Михаил Терехин — экс-участник «Дома-2» и бывший возлюбленный Ксении — прим. ред.), она обратилась ко мне за помощью.

Сказала, что если меня позовут на телевидение, то на меня вся надежда. И меня действительно позвали на канал НТВ, где я очень крепко ее защищал. Я и сейчас готов ходить и защищать Ксюшу, потому что старая дружба не стареет. И я как тот поклонник ее творчества, помнящий ее маленькой, толстенькой и смешной.

Также хочу сказать, что Ксюша делает одну колоссальную ошибку. Все эти месяцы она молчала, а кризис в их отношениях действительно случился. Ей казалось, что она напускает на себя мистический дым.

Помните, как Ксения Собчак в период своего развода поступала точно так же. Когда произошла реальная проблема, расскажи об этом, поделись. И в этот момент ты будешь выглядеть очень большим человеком. А придуманные истории и фальшивые крокодиловы слезы уже никто не воспринимает. Я думаю, все понимают, о ком я говорю.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации!

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