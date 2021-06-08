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Даня Милохин пожаловался на назойливую поклонницу, которая поймала его в туалете

Блогер рассказал Teleprogramma.pro о девушке, которая его преследовала.

Даня Милохин пожаловался на назойливую поклонницу, которая поймала его в туалете
Даня Милохин. Фото: Лариса Кудрявцева/ «Экспресс-газета»

После недавнего признания актрисы Елены Прокловой о домогательствах коллеги по цеху многие звезды один за другим стали делиться подобными историями. Так, эстафету приняли телеведущая Дана Борисова, певица Анна Калашникова, юмористка Марина Кравец.

А сталкиваются ли с подобными приставаниями мужчины? Конечно, сталкиваются. Об одной такой навязчивой поклоннице Teleprogramma.pro рассказал знаменитый 19-летний блогер, звезда «ТикТока» Даня Милохин.

Даня Милохин. Фото:
Даня Милохин. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Последнее время парень все чаще подбрасывает СМИ информационные поводы. Так, Милохин оказался в центре внимания недавней Премии Муз-ТВ. Он появился на мероприятии в двойном наряде, одна половина которого представляла собой черный костюм, а другая — розовое платье. С Даней тут же стали фотографироваться все желающие.

А недавно Даня Милохин стал молодежным лицом Петербургского международного экономического форума. На мероприятии он призвал всех гостей поучаствовать во флешмобе — съемках для его «ТикТока». Даня попросил всех гостей лечь на пол, а сам взобрался на стол. Одной из первых на такой призыв откликнулась ведущая Ксения Собчак. А затем ее примеру последовали и все остальные.

Видимо, на мероприятии нашлась гостья, которая была очень впечатлена тем, что Даня Милохин смог подчинить себе весь зал…

Даня Милохин. Фото:
Даня Милохин. Фото: Лариса Кудрявцева/ «Экспресс-газета»

«Во время недавнего экономического форума одна девочка преследовала нас буквально до ресторана. Там она поймала меня в туалете. Я с ней сфотографировался, — рассказал Даня Teleprogramma.pro. — Вроде бы все нормально, я пошел есть. И тут она садится к нам за стол и говорит: «Давай снова фотографироваться». Вот такая навязчивая девочка».

Внимание женщин к персоне Дани Милохина неудивительно. Помимо безмерного обаяния, блогер обладает большими финансовыми возможностями. По некоторым данным, тиктокер зарабатывает больше двух миллионов рублей в месяц. Так, недавно он приобрел элитный автомобиль Mercedes-Benz примерной стоимостью около 10 миллионов рублей.

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Даня МилохиндомогательстваинцидентПетербургский экономический форум