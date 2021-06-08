Даня Милохин пожаловался на назойливую поклонницу, которая поймала его в туалете

После недавнего признания актрисы Елены Прокловой о домогательствах коллеги по цеху многие звезды один за другим стали делиться подобными историями. Так, эстафету приняли телеведущая Дана Борисова, певица Анна Калашникова, юмористка Марина Кравец.

А сталкиваются ли с подобными приставаниями мужчины? Конечно, сталкиваются. Об одной такой навязчивой поклоннице Teleprogramma.pro рассказал знаменитый 19-летний блогер, звезда «ТикТока» Даня Милохин.

Последнее время парень все чаще подбрасывает СМИ информационные поводы. Так, Милохин оказался в центре внимания недавней Премии Муз-ТВ. Он появился на мероприятии в двойном наряде, одна половина которого представляла собой черный костюм, а другая — розовое платье. С Даней тут же стали фотографироваться все желающие.

А недавно Даня Милохин стал молодежным лицом Петербургского международного экономического форума. На мероприятии он призвал всех гостей поучаствовать во флешмобе — съемках для его «ТикТока». Даня попросил всех гостей лечь на пол, а сам взобрался на стол. Одной из первых на такой призыв откликнулась ведущая Ксения Собчак. А затем ее примеру последовали и все остальные.

Видимо, на мероприятии нашлась гостья, которая была очень впечатлена тем, что Даня Милохин смог подчинить себе весь зал…

«Во время недавнего экономического форума одна девочка преследовала нас буквально до ресторана. Там она поймала меня в туалете. Я с ней сфотографировался, — рассказал Даня Teleprogramma.pro. — Вроде бы все нормально, я пошел есть. И тут она садится к нам за стол и говорит: «Давай снова фотографироваться». Вот такая навязчивая девочка».

Внимание женщин к персоне Дани Милохина неудивительно. Помимо безмерного обаяния, блогер обладает большими финансовыми возможностями. По некоторым данным, тиктокер зарабатывает больше двух миллионов рублей в месяц. Так, недавно он приобрел элитный автомобиль Mercedes-Benz примерной стоимостью около 10 миллионов рублей.

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