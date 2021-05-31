Семейные встречи: Подольская в небесной юбке-плиссе предстала на теплоходе с мамой и сестрой

Наталья Подольская обожает водные прогулки и семейные встречи. Часто певица совмещает эти две радости, наслаждаясь и водными прогулками, и общением с близкими одновременно. Не так давно она была в Санкт-Петербурге, где отметила свой день рождения с сестрой Юлианой и покаталась по Финскому заливу на теплоходе.

А теперь, будучи в Москве, для встречи со своей близняшкой, мамой, сыном Артемием и племянниками, она вновь выбрала водный вид транспорта, но не обычный. На теплоходе работал ресторан и аниматоры.

«Обожаю аниматоров», — сказала сестра Натальи, когда те увели детей развлекаться.

Взрослые родственницы смогли в полной мере насладиться общением друг с другом.

Отметим, что Наталья облачилась на прогулку в небесную юбку-плиссе и пуловер в цвет, который позже сняла, показав под ним базовый белый топ. Изюминкой образа артистки стали очки-маска, которые сейчас актуальны.

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