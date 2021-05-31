Шуфутинский, Михайлов и Майданов: кто станет участником шоу «Шансон года 2020/2021»

5 июня в концертном зале Crocus City Hall состоится церемония вручения премии «Шансон года 2020/2021». В ее рамках артисты получат награды сразу за два года, поскольку в прошлом году мероприятие не состоялось из-за коронавируса. Участниками премии станут более 30 представителей жанра: Михаил Шуфутинский, Александр Новиков, Михаил Бублик, Стас Михайлов, Денис Майданов и многие другие артисты.

Вести премию доверено певцу Александру Маршалу и телеведущей Светлане Зейналовой. Режиссером-постановщиком мероприятия стал Федор Михайлов, который режиссировал церемонию открытия и закрытия чемпионата мира по футболу в 2018 году и разные шоу известных артистов.

В рамках премии «Шансон года»участники премии споют как новые композиции, так и хиты, проверенные временем. Например, Стас Михайлов исполнит свою знаменитую песню «Все для тебя», а Сергей Трофимов в тандеме с дочкой Лизой – композицию «Московская».

Организаторы премии обещают зрителям новые дуэты, качественный звук и неожиданные сценические решения.

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