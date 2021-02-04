«60 лет вместе!»: Стас Михайлов трогательно поздравил родителей с бриллиантовой свадьбой

51-летний певец Стас Михайлов поздравил своих родителей с бриллиантовой свадьбой. Артист вырос в интеллигентной семье летчика и медсестры, которые всегда уделяли его образованию большое внимание.

Специально к торжеству любимец публики создал ролик, смонтировав его из семейных фотографий. На снимках можно увидеть и его молодых папу и маму, и самого музыканта — начиная с раннего детства и заканчивая нынешними временами.

«Чем дольше я живу на этом свете, тем отчетливее, ярче и острее осознаю, какое счастье, что вы живы, здоровы и рядом с нами! Ваше совместное долголетие говорит о том, что вы уже единое целое. Две судьбы прожили одну жизнь длиною в 60 лет! Живите долго и счастливо на радость всем нам! Папуля и мамуля, вся наша большая семья очень вас ценит, любит и безмерно уважает! Вы — наш жизненный ориентир! Целуем вас, ваши детки. Будем обязательно отмечать!» — написал он Instagram.

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