Эксклюзив: как Анастасия Волочкова и Олег отдыхали на Мальдивах

Пара поехала в отпуск, чтобы поставить красивую точку в своих отношениях. Как это было - смотрите в видео.

Не секрет, что балерина Анастасия Волочкова нежно любит Мальдивы и стремится как можно чаще там отдыхать. Вот и весной она отправилась на любимые острова с уже бывшим возлюбленным Олегом.

Как призналась Анастасия в интервью Teleprogramma.pro, эта поездка была красивой точкой в их романтической истории, длиною почти в 10 месяцев.

В распоряжении редакции оказались кадры из отпуска балерины. Пара хоть и поехала в статусе друзей, но не отказывала себе в романтических жестах.

Как отдыхали Анастасия и Олег, смотрите в нашем эксклюзивном видео.

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