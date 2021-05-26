Эксклюзив: как Анастасия Волочкова и Олег отдыхали на Мальдивах

Не секрет, что балерина Анастасия Волочкова нежно любит Мальдивы и стремится как можно чаще там отдыхать. Вот и весной она отправилась на любимые острова с уже бывшим возлюбленным Олегом.
Как призналась Анастасия в интервью Teleprogramma.pro, эта поездка была красивой точкой в их романтической истории, длиною почти в 10 месяцев.
В распоряжении редакции оказались кадры из отпуска балерины. Пара хоть и поехала в статусе друзей, но не отказывала себе в романтических жестах.
Как отдыхали Анастасия и Олег, смотрите в нашем эксклюзивном видео.