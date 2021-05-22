Анастасия Волочкова — впервые о расставании с Олегом: «Отношения наши были романтикой. А я хочу семью и настоящую любовь»

Балерина Анастасия Волочкова объявила о расставании со своим возлюбленным Олегом. Новость прозвучала как гром среди ясного неба. Еще недавно пара демонстрировала идиллию в отношениях, выкладывая совместные фото с Мальдивских островов. И вот теперь красивая любовная история осталась в далеком прошлом. Что же случилось?

Однажды Ремарк сказал, что любовь не терпит объяснений, а ей нужны поступки. Пожалуй, именно эта цитата определяет характер происшедшего. Действительно ли это так — Анастасия Волочкова поведала в беседе с журналистами Teleprogramma.pro.

А еще ответила на вполне житейский вопрос: «Чем Анастасии все-таки запомнится этот увлекательный любовный аттракцион»?

«Нам было хорошо, комфортно, позитивно»

— Анастасия, расскажите, пожалуйста, вкратце, как вы познакомились с Олегом?

— Судьба свела нас в нотарильной конторе, в пандемию. Помню, как сейчас, что это случилось 20 июля. Мне был нужен адвокат, защищающий мои интересы после поездки в Дивеево. Олег доверил свои дела тому же самому адвокату.

Когда открылась дверь нотариальной конторы, я увидела его лицо. Он, конечно, не скрывал своего удивления при виде меня. Потом мы с адвокатом и с Олегом поехали посидеть в кафе, пообщались, посмотрели друг другу в глаза.

Мы познакомились 10 месяцев назад, когда в моей жизни уже не было любимого человека. У меня только закончились отношения с мужчиной, с которым я жила долгое время. В жизни Олега, расставшегося с женой пять лет назад, тоже была пустота.

Мы стали общаться, а потом и жить вместе. Нам было хорошо, комфортно, позитивно. У обоих отменное чувство юмора. Но при этом мы понимали, что наши отношения не приведут к браку, что мы не станем семьей и дальше романтической истории дело не зайдет. Я все время убеждала Олега в том, что неважно на какой отрезок времени нам дано совместное счастье. Нужно радоваться каждому мгновенью, проведенному вместе.

«Порой ревность Олега просто зашкаливала»

— Почему на определенный отрезок времени?

— Я никогда не была обделена вниманием мужчин, которые ухаживали за мной с полным размахом. И в моей судьбе появлялись настолько грандиозные личности, что их способы ухаживания я считала эталонными. Это были и олигархи, и знаменитые мужчины — богатые материально и духовно, которые умели ухаживать так, как никто другой.

Я понимала, что у Олега таких возможностей нет. Да я от него их и не ожидала.

Мне приходилось закрывать глаза на многие моменты и нюансы, которые были не совсем удобны для меня…Поскольку за небольшой срок мы стали близкими людьми.

Я считаю, что если ты испытываешь чувства к человеку, то его нужно принимать таким, какой он есть. Это я и делала.

На протяжении наших отношений мы с Олегом и ругались, и мирились, и расставались, и снова сходились. Это был просто ураган эмоций. Я сама человек — эмоциональный, вспыльчивый, сентиментальный. И могу заплакать из-за любой мелочи, поскольку очень ранимая.

Меня, например, расстраивало то, что порой ревность Олега просто переходила все границы. Любого мужчину, находящегося рядом, он воспринимал как потенциального соперника. И для меня это было очень неприятно.

При этом я очень верный человек и умею дорожить близкими людьми. И если начинаю отношения с мужчиной, то погружаюсь в них полностью. Олегу я была верна и преданна.

Мой возлюбленный прекрасно понимал, что я человек успешный, и вокруг меня находится огромное количество людей. И с его стороны начинались необоснованные обвинения в том, чего я не совершала. Я закрывала глаза на какие-то неприятные мне моменты не потому что носила розовые очки, а потому что осознанно поддерживала эти отношения, и человек действительно был мне дорог. Я могу позволить себе жить, как хочу, и любить, кого хочу. И такое романтическое приключение в своей жизни я также могла себе позволить.

А еще я очень люблю романтику. И если мне ее не создают, то я делаю это сама. Начиная от появления лепестков роз на столе и заканчивая горящими свечами, украшающими вечер, и другими приятными сюрпризами.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о романтической составляющей ваших отношений…

— За время нашего романа мы посетили три замечательных курорта: были в Турции, съездили в ноябре на Мальдивы, а недавно опять вернулись на тот же остров Алавифуши, в отель Sun Syiam Iru Veli на Мальдивах. Мне всегда хотелось сделать любимому приятное. И я старалась создать романтичную атмосферу вокруг нас с помощью свечей, сердец и других атрибутов любви.

Во время нашего прошлого путешествия на Мальдивы я организовала поездку на Песчаную косу. Это маленький островок из песка посреди океана. Мне очень хотелось приятно удивить Олега, который впервые оказался в Мальдивских краях.

Я тоже договорилась, чтобы там, на песке, было вырыто огромное сердце с нашими именами выложенными из листьев пальм. Вот тогда и все узнали имя моего возлюбленного.

— Вы верили, что Олег последует этому примеру, или вам просто хотелось романтики?

— Просто чувствую себя счастливой, когда дарю радость людям. Я и не ждала от Олега подобного. В его жизни никогда не было отношений такого масштаба и такой женщины – известной, успешной, состоятельной, самодостаточной. Он и сам иногда говорил: «Да зачем я тебе нужен?» Олег просто не знал, что с этим делать.

Мне же было приятно, что мы живем в такой красоте, мы вместе, и нам хорошо. Не стану скрывать, мне и от него хотелось поступков.

Я искренне верила, что все мои попытки дарить красоту и романтику человеку, от которого мне хотелось такого же отношения, он воспримет с благодарностью. Но когда я поняла, что он начал просто пользоваться моей душевной щедростью и добротой, у меня возникло разочарование. Мы с Олегом, безусловно, люди разного уровня.

Поначалу Олег был очарован и относился ко мне с восхищением, а потом просто привык к такому положению вещей. И все мои романтические порывы стали восприниматься как должное. А мне хотелось по-другому. Конечно, Олегу было комфортно находиться рядом с такой успешной состоявшейся и знаменитой женщиной. Он не скрывал своей радости, когда его друзья выражали восхищение, как такое счастье могло произойти в его жизни.

«Олег не любил дарить цветы

— В чем выражалась «неромантичность» вашего бывшего избранника?

-Олег не любил дарить цветы, и считал, что незачем тратить на это деньги. Лучше купить что-нибудь полезное. Цветы завянут и умрут. А я так люблю цветы и не мыслю без них своей жизни, дорожу каждым цветочком, подаренным мне.

Но на это я тоже закрывала глаза. У меня нет недостатка в цветах. Я всегда ими одариваема. На мой взгляд, если человек не может делать мне приятное в том объеме, который всегда, еще до встречи с ним, являлся составляющей моей жизни, то это не значит, что я должна эту составляющую разлюбить в угоду ему. Цветы, достойные ухаживания, внимание, заботу, подарки, романтику…

А мне и самой хочется заботы и внимания. Я так устала постоянно за все нести ответственность в одиночку и быть организатором всех дел. Олегу было так удобно, а мне такой комфорт перестал приносить радость. Я абсолютно честно сказала ему, что так больше не хочу.

К тому же наши все более участившиеся ссоры, разногласия и незаслуженны обиды влияли на психологическое и эмоциональное состояние. Это и стало показателем того, что нашим отношениям не стоит больше продолжаться. Я предложила Олегу перевести наши романтические отношения в разряд дружеских. И честно сказала ему, что в своей жизни я хочу встретить другого, настоящего мужчину.

— Что вы вкладываете в это понятие?

— Для меня мужчина — это тот, который совершает поступки – настоящие, мужские, благородные. Человек, который будет моим плечом и опорой, с которым я буду чувствовать себя женщиной. Я сама сильная личность, умеющая противостоять любым испытаниям, выходить из них с честью и достоинством, при любых обстоятельствах оставаться человеком. Поэтому и рядом со мной должен быть только более сильный и настоящий мужчина.

— Вы ведь предложили закончить роман красиво…

— Это правда. Я предложила Олегу поехать со мной в уже ранее запланированное путешествие на Мальдивы, чтобы вновь насладиться тем самым раем, в котором мы уже когда-то побывали. А еще завершить наши отношения прекрасными эмоциями, которые нам посчастливилось испытать за 10 месяцев. Он согласился.

Наши отношения с Олегом мы никогда не выставляли напоказ, не потому что нам было что скрывать ( я всегда живу честно и открыто )- мы просто не считали нужным это афишировать.

Скрывать и не афишировать – это совершенно разные вещи. Олег непубличный человек. Нам не было смысла на каждом шагу демонстрировать совместные фотографии. Но когда мы приняли решение, что история уже завершается, боязни показать лицо олега уже не было.

Перед отъездом на мальдивы Олег согласился принять участие в программе «Исповедь» обо мне.

Ранее на совместных фотографиях я выкладывала его по частям тела: то ножку покажу, то ручку, то еще что-нибудь. Вот он тот самый Олег, которого все ждали. После программы я была уверена, что все успокоятся. Но получилось все наоборот, возник еще больший ажиотаж. (Смеется).

«Олег не бедствует»

— Потому что люди строят догадки, чем же занимается Олег. И каков его материальный достаток…

— Олег — предприниматель. У него есть бизнес, связанный с парковками. Но я особо не вникала в его дела. Потому что когда испытываешь чувства к человеку, важно доверие. Знаю, что ему хватало на жизнь и свою дочь. Олег не бедствует.

Деньги не имели никакого значения в наших отношениях. А чувства у нас, конечно, были. Это большое счастье – любить и быть любимой.

Олег — очень хороший человек. Будь по другому, я бы не была бы с ним. Я считаю, что нам есть за что поблагодарить друг друга. Это был определенный опыт в жизни каждого из нас.

— Можете рассказать о том поступке, за который вы можете выразить Олегу особую благодарность?

— У меня были напряженные отношения с мамой. Мы находились в жесточайшей ссоре, особенно после тех программ, где мне приходилось говорить правду. У меня еще папа-инвалид в Питере. И Олег, зная, что я давно не была в родном городе, сказал: «Настя, давай я свожу тебя туда на машине». Несмотря на то, что в тот момент у нас уже возникли определенные разногласия, он посадил меня в свой автомобиль, и мы «долетели» до Санкт-Петербурга. Это было мое первое путешествие в город на Неве именно на машине.

Мы заехали к маме и помирились с ней. Все было прекрасно, мама приняла Олега. Кстати, это первый мужчина, который показался ей симпатичен. Обычно, когда мама узнавала моих возлюбленных, мы всегда расставались.

Мы навестили и папу. А еще Олег свозил меня и в балетное училище, по которому Коля Цискаридзе нам провел экскурсию.

Олег совершал красивые поступки и на Мальдивах. Помню, что он заказал завтрак в виде плавающего сердца. Очень красиво – бассейн, вода. И в этом сердце находились разные сладости и соки. Это было очень трогательно.

Вообще, я запомню эту прекрасную поездку. На пляже не было никого, кроме нас двоих, крабиков и рыбок. Мы переехали на самую большую виллу с бассейном и невероятным океаном неподалеку.

Я впервые за 18 лет посетила там массаж и спа, потому что начались дожди,и нужно было чем-то занять свое время.

— Выкладывая снимки с Мальдив, вы как всегда демонстрировали идеальную фигуру. Каков был ваш рацион питания?

— Обычно я позволяю себе чашечку супа или бульона, а вечером это могут быть два яйца всмятку. Иногда ем салатные листья, которые тоже очень люблю. Но на Мальдивах Олег заставлял меня питаться три раза в день.

Утром это был маленький омлетик, в обед –сырая рыба сашими из свежего тунца и вечером тоже сашими. Ну а мясоед Олег ел мясо.

— Готовы ли вы сегодня к новой судьбоносной встрече?

— Новые отношения всегда согревают, они интересны. У меня нет страдания, переживания, я совершенно спокойно отпустила Олега. И надеюсь, что мы запомним все самое хорошее, что случилось в этом романе. Жизнь надо помнить радостью встреч, а не горестью расставаний. Я верю, что мой мужчина уже существует на этой планете. Я прошла огромный жизненный путь и не сдавалась в тех обстоятельствах, в которых опускались бы руки мужчин. Я заслуживаю личного счастья.

Теперь могу сказать, что все самые ценные составляющие моей души и весь жизненный опыт, мою красоту, женственность, искренность и любовь я готова подарить только единственному и неповторимому. Мой мужчина уготовлен мне Господом Богом, просто мы еще пока не встретились (Улыбается).

Teleprogramma.pro желает большой любви Анастасии Волочковой!

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