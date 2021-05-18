«13 миллионов рублей»: названа сумма, за которую Дрожжина купила две комнаты в коммунальной квартире на деньги Баталовых

Семья Баталовых готовит новый судебный иск к юристу Михаилу Цивину и актрисе Наталье Дрожжиной о признании недействительной покупки двух комнат в коммунальной квартире на Кутузовском проспекте. Они были приобретены по генеральной доверенности, которую Гитана Леонтенко и Мария Баталова выписали на Дрожжину, за 13 миллионов рублей. При этом Баталовы ничего не знали о приобретении дополнительной недвижимости на их собственные средства.

Сама Дрожжина вместе с мужем живут в том же доме, где расположены эти комнаты, и сдают их своей домработнице. Подробности сделки Teleprogramma.pro рассказала адвокат семьи Баталовых Татьяна Кириенко.

— Татьяна, какое решение суда по этому вопросу могло бы вас устроить?

— Гитана Аркадьевна и Мария не были в курсе покупки данной недвижимости и нуждаются в этих комнатах. Они в ужасном, аварийном состоянии. У Марии Баталовой нет возможности управлять этим имуществом, вкладывать деньги в ремонт. Если прорвет трубу, виноватой окажется Мария. И к тому же речь идет о нецелесообразном использовании средств.

Гитане Аркадьевне и ее дочери нужны деньги, чтобы оплачивать медицинское обслуживание Марии, ЛФК, массажи, а не эти комнаты в коммунальной квартире. Тем более там очень узкие коридоры. А санузлы расположены таким образом, что Мария даже не сможет проехать на коляске. Поэтому мы будем признавать доверенность, по которой Наталья Дрожжина распоряжалась деньгами Баталовых, недействительной.

больше по теме Опять причастны Цивин и Дрожжина?: кому досталось наследство легендарной актрисы Смирновой Звезда последние годы жизни пребывала в полном забвении.

— Как Баталовы узнали об этой сделке?

— Гитану Аркадьевну поставили перед фактом, сказав, что ей купили трехкомнатную квартиру на Кутузовском проспекте, а не комнаты. У нее не было денег на недвижимость, расчетных счетов. И когда Татьяна Воронова (свидетель по делу Дрожжиной и Цивина, подруга Баталовых – прим. ред.), спросила, можем ли мы что-то найти в сейфе, Гитана Аркадьевна сказала, что он пустой. Сейф в шкафу, с выемкой, и на дне Татьяна увидела черно-белую копию плохого качества документа о купле-продаже коммунальных комнат.

Когда мы начали узнавать всю информацию, запросили выписки из Росреестра, выяснилось, что комнаты были куплены за тринадцать миллионов рублей еще в 2019 году. Цивин и Дрожжина сняли средства с расчетного счета Марии и Гитаны Аркадьевны в евро и в долларах.

Эти комнаты Наталья Дрожжина сдавала своей домработнице. И по подсчетам, Мария теоретически сможет выкупить их только через 56 лет. Дрожжина уверяла Баталовых в том, что действовала по генеральной доверенности. Но ведь поверенный должен учитывать интересы доверителя, чего не случилось.

— Цивин и Дрожжина подали апелляционную жалобу на решение Замоскворецкого суда, согласно которому все имущество должно быть возвращено Баталовым, а договор ренты признан недействительным. Чего они конкретно хотят добиться, с чем не согласны?

— Они подали апелляционную жалобу уже на следующий день. Ее содержимое мы пока не знаем.

— А может ли апелляция пересмотреть предыдущее решение суда?

— По моему субъективному мнению, это все маловероятно. Суд рассмотрел достаточно доказательств и свидетельских показаний с нашей стороны. Но данное решение только усугубляет положение в этом процессе.

— На какой стадии вообще находится это дело?

— Предварительного расследования. Мы будем содействовать ускорению дела, возможно, убирать какие-то свои ходатайства. Очень надеемся, что судебные процессы продлятся еще не больше трех месяцев.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием событий!

Смотрите также: