«13 миллионов рублей»: названа сумма, за которую Дрожжина купила две комнаты в коммунальной квартире на деньги Баталовых

Семья Баталовых готовит новый судебный иск к юристу Михаилу Цивину и актрисе Наталье Дрожжиной о признании недействительной покупки двух комнат в коммунальной квартире на Кутузовском проспекте. Они были приобретены по генеральной доверенности, которую Гитана Леонтенко и Мария Баталова выписали на Дрожжину, за 13 миллионов рублей. При этом Баталовы ничего не знали о приобретении дополнительной недвижимости на их собственные средства.
Сама Дрожжина вместе с мужем живут в том же доме, где расположены эти комнаты, и сдают их своей домработнице. Подробности сделки Teleprogramma.pro рассказала адвокат семьи Баталовых Татьяна Кириенко.
— Татьяна, какое решение суда по этому вопросу могло бы вас устроить?
— Гитана Аркадьевна и Мария не были в курсе покупки данной недвижимости и нуждаются в этих комнатах. Они в ужасном, аварийном состоянии. У Марии Баталовой нет возможности управлять этим имуществом, вкладывать деньги в ремонт. Если прорвет трубу, виноватой окажется Мария. И к тому же речь идет о нецелесообразном использовании средств.
Гитане Аркадьевне и ее дочери нужны деньги, чтобы оплачивать медицинское обслуживание Марии, ЛФК, массажи, а не эти комнаты в коммунальной квартире. Тем более там очень узкие коридоры. А санузлы расположены таким образом, что Мария даже не сможет проехать на коляске. Поэтому мы будем признавать доверенность, по которой Наталья Дрожжина распоряжалась деньгами Баталовых, недействительной.
— Как Баталовы узнали об этой сделке?
— Гитану Аркадьевну поставили перед фактом, сказав, что ей купили трехкомнатную квартиру на Кутузовском проспекте, а не комнаты. У нее не было денег на недвижимость, расчетных счетов. И когда Татьяна Воронова (свидетель по делу Дрожжиной и Цивина, подруга Баталовых – прим. ред.), спросила, можем ли мы что-то найти в сейфе, Гитана Аркадьевна сказала, что он пустой. Сейф в шкафу, с выемкой, и на дне Татьяна увидела черно-белую копию плохого качества документа о купле-продаже коммунальных комнат.
Когда мы начали узнавать всю информацию, запросили выписки из Росреестра, выяснилось, что комнаты были куплены за тринадцать миллионов рублей еще в 2019 году. Цивин и Дрожжина сняли средства с расчетного счета Марии и Гитаны Аркадьевны в евро и в долларах.
Эти комнаты Наталья Дрожжина сдавала своей домработнице. И по подсчетам, Мария теоретически сможет выкупить их только через 56 лет. Дрожжина уверяла Баталовых в том, что действовала по генеральной доверенности. Но ведь поверенный должен учитывать интересы доверителя, чего не случилось.
— Цивин и Дрожжина подали апелляционную жалобу на решение Замоскворецкого суда, согласно которому все имущество должно быть возвращено Баталовым, а договор ренты признан недействительным. Чего они конкретно хотят добиться, с чем не согласны?
— Они подали апелляционную жалобу уже на следующий день. Ее содержимое мы пока не знаем.
— А может ли апелляция пересмотреть предыдущее решение суда?
— По моему субъективному мнению, это все маловероятно. Суд рассмотрел достаточно доказательств и свидетельских показаний с нашей стороны. Но данное решение только усугубляет положение в этом процессе.
— На какой стадии вообще находится это дело?
— Предварительного расследования. Мы будем содействовать ускорению дела, возможно, убирать какие-то свои ходатайства. Очень надеемся, что судебные процессы продлятся еще не больше трех месяцев.
Teleprogramma.pro будет следить за развитием событий!