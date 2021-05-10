«Настоящий удар»: принцесса Диана нашла запонки мужа, которые ее шокировали

Это случилось во время медового месяца и резко изменило ее отношение ко всему.

Принц Чарльз и Диана Спенсер стали мужем и женой в 1981 году. После свадьбы они отправились в путешествие на яхте «Британия» по греческим островам. По словам экс-слуги принцессы Уэльской Пола Баррелла, именно в тот период Диана нашла необычный аксессуар у своего мужа, который ее шокировал. И, как пишет Express, после этого ее отношение ко всему резко изменилось.

«Однажды ночью она нашла пару запонок с выгравированными переплетенными буквами «С». Она наивно подумала, что это Channel, а потом внезапно поняла, что это первые буквы имен Чарльза и Камиллы. Я думаю, что найти запонки от бывшей любовницы своего мужа во время медового месяца стало настоящим ударом для принцессы», — цитирует издание Баррелла.

Напомним, что принцесса Диана погибла в 1997 году в Париже. Спустя несколько лет принц Чарльз женился на своей давней подруге Камилле Паркер-Боулз.

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