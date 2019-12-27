Принцесса Диана «вдохновила» Меган Маркл и принца Гарри отправиться в Канаду

Так предполагают инсайдеры, вспоминая о поездке леди Ди в Ванкувер в 1986 году.

Накануне стало известно, что герцоги Сассекские отпраздновали Рождество на закрытом канадском острове. К 38-летней Меган Маркл, 35-летнему принцу Гарри и почти годовалому принцу Арчи присоединилась мама герцогини – Дория Рэгленд.

Местные жители сообщили, что видели Меган и Гарри на пробежке в канадском городке Норт-Саанич и в парке Хорт-Хилл на острове Ванкувер. А премьер-министр Джастин Трюдо поприветствовал представителей британской монархии в своей стране путем публикации в Твиттер: «Принц Гарри, Меган и Арчи, мы все желаем вам спокойного и благословенного пребывания в Канаде. Вы среди друзей и всегда желанные гости здесь».

Журналисты предположили, что на это путешествие герцога и герцогиню Сассекских могла вдохновить принцесса Диана, которая побывала в Канаде в 1986 году. Тогда леди Ди и принц Чарльз посетили Ванкувер ради открытия торговой выставки Expo-86, сообщает издание TheSun. Маленькому принцу Гарри на момент поездки было всего 19 месяцев, и он остался дома.

Западные СМИ также сообщают, что незадолго до Рождества служба безопасности Меган Маркл и принца Гарри побывала в ресторане Deep Cove Chalet на набережной. Однако побывать там королевской паре не удалось, так как, по словам, владельца ресторана Бена Коффела, в этом месте «не удалось бы обеспечить безопасность, достойную королевского статуса».

Букингемский дворец в официальном сообщении отметил, что принц Гарри был частым гостем в Канаде, а для Меган эта страна была домом на протяжении семи лет: «Герцоги Сассекские наслаждаются теплом канадского народа и красотой пейзажей вместе со своим маленьким сыном».

Однако по слухам, королева Елизавета недовольна тем, что Гарри с Меган не приехали к ней на Рождество. Этим можно объяснить отсутствие фотографии молодых супругов на столе 93-летнего монарха во время ее ежегодного обращения к нации.

А на рождественской службе в Сандрингеме главной звездой стала юная принцесса Шарлотта. Девочка увидела, как ее мама Кейт Миддлтон делает реверанс и попыталась его повторить. Этот момент многие признали самым очаровательным за всю церемонию.