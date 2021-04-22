«Афера», «Дуров», «Сахаров» и другие новинки апреля и мая

Удивительно, но сериал «Секреты семейной жизни» с участием Петра Скворцова, Алены Михайловой и Федора Лаврова набрал уже больше миллиона просмотров в Интернете. Драмеди, изобилующее откровенными сценами, рассказывает о том, как социальные сети могут стать причинами развития острого семейного кризиса. Одну из главных ролей в этом проекте – Веган-диву — играет Яна Кошкина. Все восемь серий картины уже выложены в новом онлайн-кинотеатре KION компании МТС-медиа.

«Афера» и странный священник

Планируется, что до конца этого года зрители смогут увидеть 30 премьер разных проектов онлайн-кинотеатра KION. Теleprogramma.pro рассказывает о новинках апреля и мая, которые могут удивить аудиторию этой виртуальной платформы.

Казалось бы, о пандемии уже столько всего было снято… Но зрителей, несомненно, может удивить сериал «Афера», повествующий о посткарантинной жизни в российской деревне. Он подает уже заезженную тему в необычном ракурсе.

По сюжету сериала жители глубинки, уставшие от выходок братьев Поповых, которые могут и избить, и ограбить соседей, разрабатывают план, как проучить возмутителей спокойствия. Они внушают им, что до окончания режима самоизоляции еще очень далеко. В итоге Поповы надолго закрываются дома на карантин, но обман не может длиться долго.

Необычен и сюжет сериала «Отец Сергий. В нем рассказывается о священнике, который вместо того чтобы заниматься привычными для своего сана вещами, охотится за вурдалаками, лешими и прочей нечистью. За это ему платит церковь. И вот однажды к отцу Сергию обращается местный следователь… Главную роль сыграл Роман Маякин. Много ли вы знаете священников, которые вступают в бой с нечистой силой? То-то и оно.

«Маша», «Дуров» и все-все-все

А вот многосерийная драма «Хрустальный» интересна тем, что основана на реальных событиях. По сюжету главный герой сериала следователь Сергей Смирнов возвращается в родной город, где орудует серийный убийца детей. В процессе поимки преступника он должен справиться и с последствиями собственной детской травмы.

В основу картины «Маша»также легли реальные события жизни режиссера Анастасии Пальчиковой.

Фильм с Аней Чиповской в главной роли рассказывает историю взросления девочки-подростка в 90-е годы. По сюжету главная героиня Маша — племянница криминального авторитета, и для его подельников она как «дочь полка». Девушка с удовольствием общается с бандитами, не замечая ничего плохого вокруг. Когда же розовые очки упадут, ей будет очень больно…

В одном из своих интервью Анастасия Пальчикова призналась в том, что криминал коснулся и ее семью, но она дала маме обещание не рассказывать правду о реальных прототипах картины. Повзрослевшую Машу сыграла Аня Чиповская.

В сериале «Клиника счастья», который также можно посмотреть в онлайн-кинотеатре KION задействован по-настоящему звездный состав: Дарья Мороз, Михаил Полицеймако, Анатолий Белый, Максим Лагашкин и многие другие артисты.

Удивляет то, что 37-летняя Дарья играет 50-летнюю женщину – профессора-сексолога Алену Липницкую, которая очень молодо выглядит для своих лет. Задача Алены – возвращать красоту и молодость и своим клиенткам. В сериале очень много откровенных сцен, что, несомненно, привлечет к проекту дополнительную аудиторию.

Представителей СМИ может заинтересовать экранизация романа Александра Терехова «Немцы», поскольку главный герой этого сериала – журналист с немецкой фамилией Эбергард, оказавшийся в эпицентре политических интриг. Сможет ли он выпутаться из него и при этом остаться человеком? В главных ролях – Дарья Урсуляк, Евгений Коряковский и Анна Завтур.

Зрители онлайн-кинотеатра KION увидят и два документальных проекта – фильм «Дуров» режиссера Родиона Чепеля, посвященный биографии основателя социальных сетей «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова, и картину «Сахаров» Романа Супера, приуроченную к 100-летию со дня рождения известного ученого и создателя водородной бомбы Андрея Сахарова.

Создатели сериалов обещают взглянуть на биографии этих знаменитых людей под другим углом. Интересно, что команда фильма «Дуров» получила доступ к материалам соцсети Telegram, а сам Павел Дуров принимал участие в создании картины и видел черновой вариант. Премьера этого проекта состоится в рамках Московского международного кинофестиваля, который будет проходить с 22 по 29 апреля.

Teleprogramma.pro желает вам приятного просмотра!

Смотрите также: