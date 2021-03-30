Девочка с косичками: Кошкина в белой блузке и клетчатой юбке мини устроила фотосессию

30-летняя звезда шоу «Однажды в России» на ТНТ Яна Кошкина прославилась благодаря сериалу «ЧОП». Девушка часто появляется в многосерийных фильмах, играя роль роковых красоток, любовниц или длинноногих моделей.

Работа позволяет Кошкиной менять образ за образом. На этот раз красавица предстала в наряде школьницы с косичками. Она облачилась в клетчатую мини-юбку и строгий жакет поверх белой блузки. Роскошные волосы звезда заплела в длинные косы и повязала бантиком.

«Похожа на девочку из семейки Адамсов», «Красота», «Крутая», «Глаза разбегаются. Весенние кадры», «Какие косы!», «Огонь с косичками!», — оценили фолловеры в комментариях.

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