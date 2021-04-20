Дом моды Вячеслава Зайцева погасил многомиллионные долги и готов к выпуску новой коллекции

Расул Ахмедов рассказал Teleprogramma.pro о том, как Московский Дом моды Славы Зайцева рассчитывался с долгами и о дальнейших планах организации.

В прессе уже неоднократно появлялась информация, что сумма долга Московского Дома моды Славы Зайцева превысила 100 миллионов рублей. В выходные на своей странице в Facebook сын кутюрье и генеральный директор компании Егор Зайцев объявил, что на сегодняшний день все долги погашены.

В каком направлении будет развиваться знаменитый Дом моды теперь? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответил личный помощник Вячеслава Зайцева, художественный руководитель и заместитель генерального директора Московского Дома моды Славы Зайцева Расул Ахмедов.

«Долг Дома моды действительно составлял 110 миллионов рублей. Вячеслав Михайлович попросил Егора разобраться с долгами, и Егор Вячеславович принял долговое наследство, — поясняет Расул Ахмедов. — И на сегодняшний день у Дома моды нет долговых обязательств вообще. За полтора года работы Егор Вячеславович полностью избавил от них учреждение. Так что ни о каком крахе не может идти и речи. Сейчас у нас начался новый виток развития. Новая команда Вячеслава Михайловича работает очень активно.

— Каковы планы Дома моды Славы Зайцева?

— Мы планируем осуществить порядка 24 новых проектов. Дом моды будет развиваться, и в ближайшее время, в мае мы очень громко заявим о себе. На самом деле у Дома моды на Проспекте Мира все хорошо, он стоял, стоит и будет стоять.

И это не успокаивающая информация, а реалии. Мы миновали кризис, рассчитались с долгами и теперь начинаем новый виток развития именно бренда Вячеслава Зайцева, нашей Лаборатории, образовательной базы.

— Значит ли это, что скоро мы познакомимся и с новой коллекцией одежды Дома моды?

— Да, конечно. Это новая линейка одежды Вячеслава Зайцева. Обычно у Вячеслава Михайловича был luxury -сегмент, а теперь планируется развивать и молодежную линейку. Ей занимается сам Вячеслав Зайцев и две его внучки – Настя и Маруся Зайцевы.

Они уже разрабатывают эскизы, по которым будет создаваться новая коллекция: худи, толстовки, пуховики, джинсы. Также мы заключили контракты и с другими направлениями: посудой, парфюмерией, речь идет о множестве сфер. Сейчас мы активно повышаем имидж бренда.

— Получается, молодежная коллекция станет более демократичной?

— Да. Она будет продаваться по доступным ценам в масс-маркетах. Мы будем вводить туда подобные вещи. Династия Зайцевых планирует работать по всем направлениям. Luxury — сегмент также остается. А девочки же будут вести масс-маркет.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации!

Смотрите также: