Звезды о состоянии Вячеслава Зайцева: «Это все злые языки»

Звезды, хорошо знакомые с модельером, в беседе с Teleprogramma.pro прокомментировали слухи о тяжелом состоянии модельера.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью Пятому каналу рассказал, что во время недавнего празднования своего дня рождения модельер Вячеслав Зайцев находился в забытьи. По его словам, сейчас самочувствие законодателя отечественной моды оставляет желать лучшего. И, по мнению Льва Лещенко, легендарный кутюрье вряд ли способен принимать важные решения самостоятельно.

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Сейчас кутюрье вообще окружен многочисленными слухами. Так, в СМИ пишут, что рядом с ним постоянно находятся помощники Алмас и Вадим Хусаиновы, которые и организовали празднование дня рождения модельера 2 марта. А еще в его доме поселилась семья тиктокеров — Галина Гарафутдинова со своими детьми Лучаном и Тимуром. Они снимают ролики, выставляющие модельера в неприглядном свете.

Меж тем с родным сыном Егором Вячеслав Зайцев не общается уже пять лет. Сам же Егор получает всю информацию из СМИ и тоже пребывает в шоке от всего происходящего.

Teleprogramma.pro поговорила с людьми, хорошо знакомыми с Вячеславом Зайцевым. Степан Меньщиков, например, был ведущим на праздновании дня рождения кутюрье 2 марта, о котором сейчас все говорят.

Степан Меньщиков: «Вячеслав Зайцев прекрасно себя чувствовал на праздновании своего дня рождения»

«Я знаю, что Вячеслав Михайлович – хороший добрый, позитивный человек. Я его обожаю. Мы с ним познакомились много лет назад на фестивале у Пьера Кардена, когда мэтр мировой моды был еще жив, в его замке, во французском Провансе. И с тех пор мы дружим. А Вячеслав Зайцев даже позволил мне провести свой день рождения. И я очень благодарен и признателен ему за мое доверие ко мне, — рассказывает Teleprogramma.pro Степан Меньщиков. На праздновании своего дня рождения Вячеслав Михайлович был веселый, жизнерадостный, прекрасно себя чувствовал. Его пришли поздравить близкие люди. А то, что там говорят, — это все злые языки. Я знаю, что у Вячеслава Михайловича есть сложности в отношениях с сыном. Это все, что мне известно. А в какую-то внутреннюю кухню и родственные интриги я не лезу и лезть не хочу, это не моего ума дело. Вячеслав Михайлович – мой кумир, он легенда. И даже если какие-то истории будут класть тень на его светлое имя, я встану горой на его защиту».

Анна Калашникова: «Вячеслав Зайцев выглядел нормально»

Модель и певица Анна Калашникова принимала участие во многих показах Вячеслава Зайцева. И тоже дала свой комментарий нашему изданию. Teleprogramma.pro поинтересовалась у Анны, действительно ли кутюрье похож на того невменяемого человека, о котором сейчас распускают слухи.

«Вячеслав Михайлович всегда выглядит вменяемым. Несмотря на то что он – такой взрослый, он дает внятные ответы на вопросы. И даже если это ему дается непросто, я не могу подумать, что Вячеслав Зайцев ведомый. Видно, что человек хорошо соображает. Мои друзья присутствовали на его дне рождения. Мы со Степой Меньщиковым виделись на следующий день после этого события, поскольку вели мероприятие в Крыму и разговаривали на эту тему. Степа говорил мне: «Да нет, все нормально», — поясняет Анна Калашникова. Во время проведения торжества Вячеслав Михайлович со всеми общался, нормально выглядел. Понятно, что ему требуется физическая помощь – присесть, привстать, но он выдержал весь праздник. Если бы человек совсем был бы невменяемым, то он не устраивал бы праздники».

Бари Алибасов-младший: «Вячеслав Зайцев – ключевой персонаж нашего фильма о советском шоу-бизнесе»

Вячеслав Зайцев в свое время создал много костюмов для группы «На-на», продюсером которой является Бари Алибасов. Его сын Бари Алибасов-младший также рассказал нам о том, что связывает его отца с известным модельером.

«Про Вячеслава Зайцева мы с отцом разговаривали буквально вчера. И папа хотел бы видеть Вячеслава Михайловича в совете своего попечительского фонда. Мы разговаривали с отцом и о том, кто мог бы принять участие в съемках фильма о советском шоу-бизнесе. И во всех эпизодах, связанных с началом 80-х-концом 90-х годов, у нас по сценарию практически везде фигурирует Слава Зайцев. Но в последний раз я работал с его ученицей, она разрабатывала дизайн костюмов героев детских сказок, размышляла, как бы выглядели сказочные герои, если бы они были модно одеты сегодня. Но пока мы с Вячеславом Михайловичем не связывались. А он, по нашей задумке, — один из ключевых участников и фильма, и фонда. Я даже не в курсе всего происходящего, но, конечно, очень переживаю за него. Это все дела семейные. Если сын и близкие найдут возможность ухаживать за Вячеславом Михайловичем, то это было бы здорово».

Teleprogramma.pro желает Вячеславу Зайцеву здоровья и долголетия!

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