«Он видел дверцу в ее голове!»: Жорин рассказал о противоречиях в деле Легкоступовой

В СМИ продолжают обсуждать результаты комплексной экспертизы о причинах смерти Валентины Легкоступовой, подписанные Главным судмедэкспертом Москвы Сергеем Шигеевым и одним из руководителей центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяной Клименко.

Согласно выводам специалистов, смерть артистки наступила от «полиорганной недостаточности», вызванной хроническими заболеваниями на фоне «многолетнего злоупотребления алкоголем», и травмы головы. При этом признаков насилия или ошибочных действий врачей специалисты не обнаружили.

Адвокат семьи Легкоступовых Сергей Жорин уверен, что результаты этой экспертизы противоречат данным предыдущих экспертиз, которые фигурируют в деле Валентины Легкоступовой. Своими выводами он поделился с журналистами Teleprogramma.pro.

— Мы не согласны с результатами экспертизы, попавшей в распоряжение СМИ. Готовим сейчас на нее рецензию, в ближайшее время предоставим ее следствию и будем настаивать на проведении повторной экспертизы. Почему в этом документе были сделаны такие выводы, я могу только догадываться…

— Сергей Викторович, как этот документ вообще попал в поле зрения общественности?

— Эта экспертиза не первая и не последняя. Почему ее вообще назначил следователь? Это случилось после того, как в эфире Первого канала Фирсов сказал, что Валентина Легкоступова умерла по вине врачей, когда ее выносили из дома в мягких носилках и чуть ли не головой били о ступеньки. Понятно, что эти обвинения абсурдны.

Тем более, что в словах Фирсова есть противоречие. Если сначала он говорил, что не видел крови и вообще не знает о наличии травмы, то уже потом утверждал, что видел дверцу в ее голове. И речь идет об открытой черепно-мозговой травме. Но чтобы проверить эту версию, следователь назначил экспертизу. То есть, основная цель этой проверки заключалась в том, чтобы показать, могли ли действия врачей повлечь за собой смерть Валентины Легкоступовой.

Она не касалась причин смерти. В предыдущей экспертизе уже было подтверждено, что причиной гибели певицы стала черепно-мозговая травма. Но когда мы ознакомились с результатами экспертизы, озвученной в СМИ, мы поняли, что эксперты немного перестарались. Я могу предполагать, что они, пытаясь, защитить своих коллег установили, что у Валентины как будто даже не было никакой черепно-мозговой травмы.

Мягко говоря, экспертиза странная. Я думаю, что, пытаясь оградить своих коллег от абсурдных обвинений, специалисты зашли немного не туда. Я не хочу сказать, что они сделали это умышленно, но возникает большое количество вопросов не только у нас, но и у других экспертов, которым мы также показали этот документ.

— Какие все-таки противоречия вы заметили в этом документе?

— Главное противоречие касается несовпадения с итогами ранее проведенных экспертиз. Смерть Валентины Легкоступовой все-таки наступила в результате черепно-мозговой травмы, а не из-за якобы употребления алкоголя. В данный момент уже практически готова рецензия. Это мнение других авторитетных специалистов относительно результатов этой экспертизы. Мы надеемся, что будет проведена повторная проверка.

— Какие факты вы бы могли привести как доказательство того, что что Валентина Легкоступова не страдала алкоголизмом?

— Я вам, наверное, говорил, что ранее Валентина работала в департаменте культуры, то есть, в госструктуре. А для того чтобы занимать эту должность, нужно пройти серьезный медосмотр и представить медицинские документы. И имеется документ, что никаким алкоголизмом Валентина не страдала, и ее сосуды были не настолько поражены, чтобы шел-шел человек, подпрыгнул немного, и у него бы все разорвалось и сломалось.

По сути, финальная экспертиза и говорит: «А может, и не было никакой мозговой травмы?» Но это абсурд и противоречит даже показаниям Фирсова и медицинским документам. Почему ее и доставили то из одного медицинского учреждения в другое? Да потому что обнаружили черепно-мозговую травму.

— На какой стадии сейчас находится дело Валентины Легкоступовой?

— Проводится проверка, сроки которой продлеваются по объективным причинам. Следователь проводит широкий комплекс мероприятий, поэтому к нему вопросов нет. А задача семьи – не как можно быстрее ее завершить, а как можно качественнее провести. В настоящее время возникли противоречия, которые нужно устранять.

— Но если бы уголовное дело все-таки бы возбудили, то следователь бы обладал гораздо большими полномочиями…

— Абсолютно с вами согласен. Но мы, к сожалению, не можем на это повлиять и выбираем меньшее из двух зол. Для меня как представителя детей и мамы Валентины Легкоступовой было бы лучше, чтобы дело возбудили, потому что в таком случае у следователя было бы больше полномочий. Но ведь все могло сложиться и по-другому, могло бы быть вынесено окончательное решение. Поэтому в данном случае затянувшаяся проверка – это меньшее из зол. Но я надеюсь, что все-таки следствие придет к решению возбудить уголовное дело.

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