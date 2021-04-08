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«Он видел дверцу в ее голове!»: Жорин рассказал о противоречиях в деле Легкоступовой

Известный адвокат рассказал Teleprogramma.pro о подготовке рецензии на документ, попавший в СМИ.

«Он видел дверцу в ее голове!»: Жорин рассказал о противоречиях в деле Легкоступовой
Сергей Жорин. Фото: личный архив

В СМИ продолжают обсуждать результаты комплексной экспертизы о причинах смерти Валентины Легкоступовой, подписанные Главным судмедэкспертом Москвы Сергеем Шигеевым и одним из руководителей центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяной Клименко.

Согласно выводам специалистов, смерть артистки наступила от «полиорганной недостаточности», вызванной хроническими заболеваниями на фоне «многолетнего злоупотребления алкоголем», и травмы головы. При этом признаков насилия или ошибочных действий врачей специалисты не обнаружили.

Адвокат семьи Легкоступовых Сергей Жорин уверен, что результаты этой экспертизы противоречат данным предыдущих экспертиз, которые фигурируют в деле Валентины Легкоступовой. Своими выводами он поделился с журналистами Teleprogramma.pro.

Сергей Жорин. Фото:
Сергей Жорин. Фото: личный архив

— Мы не согласны с результатами экспертизы, попавшей в распоряжение СМИ. Готовим сейчас на нее рецензию, в ближайшее время предоставим ее следствию и будем настаивать на проведении повторной экспертизы. Почему в этом документе были сделаны такие выводы, я могу только догадываться…

— Сергей Викторович, как этот документ вообще попал в поле зрения общественности?

— Эта экспертиза не первая и не последняя. Почему ее вообще назначил следователь? Это случилось после того, как в эфире Первого канала Фирсов сказал, что Валентина Легкоступова умерла по вине врачей, когда ее выносили из дома в мягких носилках и чуть ли не головой били о ступеньки. Понятно, что эти обвинения абсурдны.

Тем более, что в словах Фирсова есть противоречие. Если сначала он говорил, что не видел крови и вообще не знает о наличии травмы, то уже потом утверждал, что видел дверцу в ее голове. И речь идет об открытой черепно-мозговой травме. Но чтобы проверить эту версию, следователь назначил экспертизу. То есть, основная цель этой проверки заключалась в том, чтобы показать, могли ли действия врачей повлечь за собой смерть Валентины Легкоступовой.

Она не касалась причин смерти. В предыдущей экспертизе уже было подтверждено, что причиной гибели певицы стала черепно-мозговая травма. Но когда мы ознакомились с результатами экспертизы, озвученной в СМИ,  мы поняли, что эксперты немного перестарались. Я могу предполагать, что они, пытаясь, защитить своих коллег установили, что у Валентины как будто даже не было никакой черепно-мозговой травмы.

Мягко говоря, экспертиза странная. Я думаю, что, пытаясь оградить своих коллег от абсурдных обвинений, специалисты зашли немного не туда. Я не хочу сказать, что они сделали это умышленно, но возникает большое количество вопросов не только у нас, но и у других экспертов, которым мы также показали этот документ.

Валентина Легкоступова. Фото:
Валентина Легкоступова. Фото: Борис Кудрявов/ «Экспресс-газета»

— Какие все-таки противоречия вы заметили в этом документе?

— Главное противоречие касается несовпадения с итогами ранее проведенных экспертиз. Смерть Валентины Легкоступовой все-таки наступила в результате черепно-мозговой травмы, а не из-за якобы употребления алкоголя. В данный момент уже практически готова рецензия. Это мнение других авторитетных специалистов относительно результатов этой экспертизы. Мы надеемся, что будет проведена повторная проверка.

Какие факты вы бы могли привести как доказательство того, что что Валентина Легкоступова не страдала алкоголизмом?  

— Я вам, наверное, говорил, что ранее Валентина работала в департаменте культуры, то есть, в госструктуре. А для того чтобы занимать эту должность, нужно пройти серьезный медосмотр и представить медицинские документы. И имеется документ, что никаким алкоголизмом Валентина не страдала, и ее сосуды были не настолько поражены, чтобы шел-шел человек, подпрыгнул немного, и у него бы все разорвалось и сломалось.

По сути, финальная экспертиза и говорит: «А может, и не было никакой мозговой травмы?» Но это абсурд и противоречит даже показаниям Фирсова и медицинским документам. Почему ее и доставили то из одного медицинского учреждения в другое? Да потому что обнаружили черепно-мозговую травму.

— На какой стадии сейчас находится дело Валентины Легкоступовой?  

— Проводится проверка, сроки которой продлеваются по объективным причинам. Следователь проводит широкий комплекс мероприятий, поэтому к нему вопросов нет. А задача семьи – не как можно быстрее ее завершить, а как можно качественнее провести. В настоящее время возникли противоречия, которые нужно устранять.

— Но если бы уголовное дело все-таки бы возбудили, то следователь бы обладал гораздо большими полномочиями…

— Абсолютно с вами согласен. Но мы, к сожалению, не можем на это повлиять и выбираем меньшее из двух зол. Для меня как представителя детей и мамы Валентины Легкоступовой было бы лучше, чтобы дело возбудили, потому что в таком случае у следователя было бы больше полномочий. Но ведь все могло сложиться и по-другому, могло бы быть вынесено окончательное решение. Поэтому в данном случае затянувшаяся проверка – это меньшее из зол. Но я надеюсь, что все-таки следствие придет к решению возбудить уголовное дело.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации!

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