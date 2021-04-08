«Выглядит насмешкой»: представитель Союза православных женщин о песне Манижи на «Евровидении-2021»

Глава регионального отделения Союза православных женщин Наталья Дмитриевская рассказала Teleprogramma.pro об отношении к песне артистки и своих ожиданиях от проверки Следственного комитета.

Следственный комитет начал проверку песни Манижи Russian woman после обращения в ведомство АНО «Ветеранские вести». По мнению представителей организации, номер артистки, которая примет участие в конкурсе «Евровидение-2021» от России, направлен «на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин».

Ранее с открытым письмом против композиции певицы выступили представительницы Союза православных женщин России. И их обращение сейчас также рассматривается в Следственном комитете. Прокомментировать ситуацию Teleprogramma.pro попросила Председателя московского регионального отделения «Союз православных женщин» Наталью Дмитриевскую.

— Мы ждем результата проверки слов, которые содержатся в этой песне. Ранее написали открытое письмо, обратились к Депутату Государственной Думы Николаю Петровичу Земцову. И наше письмо также было направлено в Следственный комитет.

— Наталья Вильевна, вы бы хотели добиться того, чтобы Манижа не поехала на «Евровидение»?

— Мы не хотели этого добиться. Мы просто хотели сказать, что в тексте этой песни содержатся оскорбительные выражения по отношению к русской женщине. И демонстрировать это, особенно в Европе, не очень хорошо. Это моя позиция как женщины и как матери. А подробно наше мнение по этому вопросу изложено в открытом письме.

— Предположу, что вас могла задеть строчка из песни: «Тебе уж за 30, алло, где же дети?», где Манижа иронизирует над гендерными ожиданиями…

— Об этом плакать надо. Это ведь проблема не только русских женщин, но и женщин со всего мира. Это грустно и не может быть предметом воспевания сильной женщины. Грустно, когда женщине за 30, а она не замужем, и у нее нет детей. Что же в этом хорошего? Согласитесь, что такое положение вещей не является приятным для любой женщины мира.

— Но ведь некоторые представительницы слабого пола находят себя в других сферах – в карьере, в творчестве. Как вы относитесь к таким женщинам?

— Да пожалуйста. У каждого человека есть свой жизненный путь и личный выбор. В этом смысле я не собираюсь никого осуждать. Есть такие женщины, для которых это осознанный выбор. Но для большинства это беда. Я думаю, что это боль.

— А как вам костюм, в котором певица выступала на отборочном этапе «Евровидения»?

Это выглядит насмешкой. Это что-то странное.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации!

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