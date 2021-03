Что известно о певице Маниже, которая едет на «Евровидение-2021» от России

Участницей конкурса «Евровидение», которая будет представлять Россию, стала певица Манижа (Manizha) – Манижа Сангин. Артистка была выбрана по итогам зрительского онлайн-голосования в эфире Первого канала 8 марта.

Символично, что она обошла других претендентов на победу – группы #2Маши и Therr Maitz Антона Беляева – благодаря песне Russian woman («Русская женщина») в Международный женский день.

На протяжении многих лет певица активно защищает права женщин и отстаивает их право быть собой. Недаром ее имя переводится как «Нежная», а фамилия Сангин – «Камень». Манижа сочетает в себе и нежность цветка, и твердость камня, говорят поклонники певицы. Что же еще известно об этой самобытной артистке?

Семья Манижи

Манижа, появившаяся на свет в Душанбе в 1991 году, происходит из интеллигентной мусульманской семьи. Ее прабабушка – одна из первых женщин в Средней Азии, решившаяся снять паранджу и выйти на работу наравне с другими мужчинами.

Дедушка артистки – Таджи Усман – журналист и писатель. В городе Худжанде даже поставлен памятник в его честь. Мама – психолог, а папа – врач и заядлый меломан. Это он привил дочери хороший музыкальный вкус и любовь к группам Pink Floyd, Queen и «Кино».

Но первой талант исполнительницы в Маниже разглядела именно бабушка, которой артистка и посвятила свою победу в отборочном этапе «Евровидения». Уже в возрасте пяти лет будущая певица начала играть на фортепиано, а в шесть лет исполнила песню My heart will go on из «Титаника» — да так, что у окружающих выступили слезы на глазах. Настолько это было пронзительно и проникновенно. Но сама девочка восприняла такую реакцию неоднозначно, считая, что зрители сочли ее пение ужасным.

Видимо, желая разобраться в несовершенствах жизни, Манижа поступила на факультет психологии Российского государственного университета. Но музыка продолжала играть в ее жизни главенствующую роль.

«Пробы пера» на конкурсах

С самого юного возраста певица участвовала в разных вокальных конкурсах, где непременно громко заявляла о себе: Rainbow Stars (2003), Kaunas Talent (2004), «Время зажигать звезды» (2006), «Навои дил» (2007). С 2007 года она взяла себе псевдоним Ру.Кола и со своим первым синглом «Пренебрегаю» вошла в число исполнителей десятки лучших хитов «Русского радио».

Кроме того, Манижа принимала участие в III Всероссийском конкурсе исполнителей эстрадной песни «Пять звезд» (Сочи), но никакого призового места не завоевала.

В 2008 году как Ру.Кола выпустила дебютный альбом «Пренебрегаю», затем на некоторый отрезок времени даже уехала в Лондон — работать с продюсером Майклом Спенсером. В его портфолио сотрудничество с Jamiroquai и Кайли Миноуг. Но в итоге певица, не согласная с условиями контракта, прервала сотрудничество с британцем и вернулась на Родину.

Еще одну волну популярности Манижа пережила, когда начала выкладывать у себя в Инстаграме небольшие музыкальные ролики. В них она исполняла кавер-версии песен знаменитых музыкантов-мужчин: Майкла Джексона, Дэвида Боуи, Элвиса Пресли и многих других. Она сделала ставку на произведения именно сильного пола, благодаря чему смогла заявить о себе как о талантливой самобытной артистке.

Альбом – чистый «Изумруд»

В 2016 много шума наделал ее дебютный Интернет-альбом Manuscript, выпущенный уже под нынешним псевдонимом, в 2018-м появился альбомом «ЯIAM», состоящий из двух частей – совершенно разных по звучанию и настроению.

На одну из композиций альбома — «Изумруд» — даже был снят клип, в котором певица отдавала дань уважения великим мастерам живописи: Микеланджело, Сандро Боттичелли, Фриде Кало.

Манижа: «Эта песня о трансформации самоощущения наших женщин»

О личной жизни певицы практически ничего неизвестно. Во всяком случае в свои 29 лет замужем она не была и детей у нее нет. Видимо, свое отношение к этому вопросу Манижа выразила и в самой песне Russian Woman, причем сделала это с юмором: «Тебе уж за 30. Алло, где же дети? И в целом, красива. Да вот похудеть бы…»

Интересно, что песня родилась ровно год назад – 8 Марта, во время гастролей.

В Интернете уже появились комментарии на тему того, почему о русских женщинах поет артистка с восточными корнями. Манижа рассказала, что она таджичка, но Россия приняла и вырастила ее. И певица хотела бы, чтобы мир увидел нашу страну такой, какой знает она сама: щедрой, открытой, яркой, ни на что не похожей.

«Это песня о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России. Российская женщина прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной (одной из первых в мире), от фабричных цехов до полетов в космос, — отметила певица. — Она никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя. Это и стало источником вдохновения для написания песни».

Также Манижа рассказала, что композиция прежде всего рассказывает о внутреннем состоянии наших женщин, у которых, безусловно, свой путь. Вот и певица идет своим собственным путем, не обращая внимания на общественное мнение и стереотипы. Кстати, она является амбассадором фонда «Подари жизнь» и послом доброй воли ООН по делам беженцев. Много времени артистка уделяет и защите прав женщин.

Сейчас же все ее силы брошены на творчество. Манижа продолжает записывать песни и активно вести свою страницу в Инстаграм. А 9 марта в Крокус Сити Холл пройдет ее сольный концерт. Впереди – подготовка к «Евровидению», которое состоится в мае этого года в Роттердаме. Так что пришел ее звездный час!

Teleprogramma.pro остается только пожелать Маниже удачи!

