«Я люблю голодать»: актеры фильма «Будь моим Кириллом» рассказали о тайнах закулисья

8 апреля в прокат вышла романтическая комедия Аллы Елисеевой «Будь моим Кириллом». В картине приняли участие молодые актеры: Анастасия Евграфова, Виталийс Семеновс, Иван Мулин. Также одну из ключевых ролей сыграла звезда кинематографа Ирина Розанова.

32-летняя Саша мечтает завоевать сердце своего тренера по беготерапии Кирилла. А рассказывая об этом парне своей семье, выдает его за своего возлюбленного. В это же время у мужа сестры Саши Павла возникают сложности в отношениях с супругой. Саша и Паша заключают соглашение, что она поможет ему вернуть любовь жены, а он ей – обратить на себя внимание красавчика Кирилла. Но эксперимент заканчивается самым неожиданным образом.

Анастасия Евграфова: «Семья принимает меня такой, какая я есть, — странненькой»

Анастасия Евграфова признается, что даже не может представить себя на месте героини, поскольку обычно не обманывает свою семью.

«И у меня не такая требовательная семья. Они не требуют с меня наличие мужчины, а принимают меня такой, какая я есть — странненькой. Нужно не жить стереотипами, а быть личностью, жить согласно своей совести, получать образование», — поясняет Анастасия.

Интересуюсь у актрисы, как ей работалось с Ириной Розановой.

«Ирина Витальевна – легенда, работать с ней было очень волнительно. Но она оказалась крутой чувихой. Я впитала все, что могла, от ее школы», — признается Анастасия.

Виталийс Семеновс: «Ирина Розанова благословила нас»

По словам Виталийса Семеновса, у Павла в любой ситуации сохраняется позитивный взгляд на жизнь. Он очень доброжелательный, но при этом без особых амбиций. И в определенный момент это становится проблемой в его отношениях с женой. В конце концов Павел приходит к выводу, что нужно совершать поступки и бороться за свое счастье.

Виталийс признается, что с героем его роднит тот факт, что одно время, так же, как и Павел, он пытался похудеть.

«Эта тема была близка мне. Но в целом я люблю движение и спорт: занимаюсь фитнесом и танцами. Но также, как и герой, при этом люблю поесть», — признается Виталийс.

Но эта маленькая слабость не мешает артисту оставаться в прекрасной физической форме. Так, в одном из эпизодов Павел должен был бежать параллельно с поездом, но во время съемок первого дубля Виталийс даже обогнал его. Настолько хорошо он подготовился к съемочному процессу.

Фильм снимался в разных уголках Москвы: на метро Динамо, в парке Горького, на Арбате. Команда успела завершить весь съемочный процесс до пандемии.

«На площадке царила замечательная атмосфера. Мы все – Анастасия Евграфова, Иван Мулин и я — выпускники Щепкинского училища и хорошо знаем друг друга. И нельзя не сказать об Ирине Розановой, — поясняет Виталийс Семеновс. Учитывая огромный опыт Ирины Витальевны в кино, она была максимально добра, лояльна, с ней было очень комфортно. И я ей безумно благодарен за это, поскольку она взяла нас под крыло и в конце съемок даже благословила нас».

Ирина Розанова: «Наш режиссер – очень сильная»

Довольна съемками и сама Ирина Розанова.

«У нас сложилась отличная команда. Режиссер – маленькая, как Дюймовочка, с длинными волосами, но очень сильная. Она кажется хрупкой только внешне», — признается Ирина.

Пользуясь случаем, журналисты поинтересовались, как Ирине удается так хорошо выглядеть.

«Важно высыпаться, создавать настроение. Конечно, в пандемию хочется высыпаться, но нужно очищаться. Я люблю голодать, для меня важно раздельное питание. Нужно заняться приятными для себя вещами. Отдыхать, гулять, радоваться, что мы и делаем», — подчеркнула Ирина Розанова.

Смотрите фильм «Будь моим Кириллом» в кинотеатрах уже с 8 апреля!

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