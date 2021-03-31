«С Ириной Розановой работать было круто!»: Анастасия Евграфова в восторге от сотрудничества со знаменитостью

Восьмого апреля в кинотеатрах начнется показ комедии «Будь моим Кириллом». Главная героиня фильм Саша — неуверенная в себе девушка, которая врет своим родным, что у нее роман с парнем-красавцем Кириллом, ее тренером по бегу, с которым, на самом деле, она боится даже заговорить.

В эту среду, 31 марта, в столичном кинотеатре «Пионер» состоялась светская премьера фильма, на которую пришли исполнители главных ролей в картине.

Актриса Анастасия Евграфова, воплотившая на экране красивую, но закомплексованную Александру, рассказала Teleprogramma.pro о работе со звездой кино Ириной Розановой, сыгравшей в картине маму Саши.

«С Ириной Юрьевной было круто работать, — поделилась Анастасия Евграфова. — Съемки фильма были еще до начала пандемии. Да, в отличие от своей героини Саши я своей семье никогда не вру!»

На премьере фильма также отметилась светская львица Анна Калашникова, старающаяся не пропускать ни одного важного мероприятия и как можно чаще появляться на публике. Красавица предстала в костюме песочного цвета в мелкую клетку с шортами и жакетом.

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