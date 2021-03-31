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«С Ириной Розановой работать было круто!»: Анастасия Евграфова в восторге от сотрудничества со знаменитостью

Актрисы сыграли маму и дочку в новом фильме «Будь моим Кириллом».

«С Ириной Розановой работать было круто!»: Анастасия Евграфова в восторге от сотрудничества со знаменитостью
Анастасия Евграфова. Фото: instagram.com/evgrafidze/

Восьмого апреля в кинотеатрах начнется показ комедии «Будь моим Кириллом». Главная героиня фильм Саша — неуверенная в себе девушка, которая врет своим родным, что у нее роман с парнем-красавцем Кириллом, ее тренером по бегу, с которым, на самом деле, она боится даже заговорить.

В эту среду, 31 марта, в столичном кинотеатре «Пионер» состоялась светская премьера фильма, на которую пришли исполнители главных ролей в картине.

Анастасия Евграфова
В фильме «Будь моим Кириллом» Анастасия Евграфова сыграла главную роль. Фото: Ольга Храбрых\Teleprogramma.pro

Актриса Анастасия Евграфова, воплотившая на экране красивую, но закомплексованную Александру, рассказала Teleprogramma.pro о работе со звездой кино Ириной Розановой, сыгравшей в картине маму Саши.

«С Ириной Юрьевной было круто работать, — поделилась Анастасия Евграфова. — Съемки фильма были еще до начала пандемии. Да, в отличие от своей героини Саши я своей семье никогда не вру!»

Анастасия Евграфова с коллегами по фильму «Будь моим Кириллом»
Анастасия Евграфова с коллегами по фильму «Будь моим Кириллом». Фото: Ольга Храбрых\Teleprogramma.pro

На премьере фильма также отметилась светская львица Анна Калашникова, старающаяся не пропускать ни одного важного мероприятия и как можно чаще появляться на публике. Красавица предстала в костюме песочного цвета в мелкую клетку с шортами и жакетом.

Анна Калашникова с сумкой бренда «Шанель»
Анна Калашникова с сумкой бренда «Шанель» с удовольствием позировала фотографам. Фото: Ольга Храбрых\Teleprogramma.pro

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