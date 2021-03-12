На что может претендовать жена Павла Мамаева в случае развода при отсутствии брачных договоренностей

10 марта жена известного футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева официально объявила о том, что разводится с игроком. Причиной такого заявления могла стать предполагаемая связь спортсмена с испанской моделью Ирен Гарсия Морено. Алана Мамаева уличила супруга в измене еще в начале марта, о чем рассказала подписчикам в Инстаграм.

Затем в СМИ появилась информация, что после скандала Алана пыталась отравиться, но позже она опровергла это заявление. Следующим витком скандала стало сообщение Ирен о своей беременности. И вот теперь прозвучало объявление о разводе.

В stories Алана Мамаева сообщила, что они с мужем разводятся мирно и без скандалов. При этом молодая женщина не претендует на раздел имущества, алименты и разрешает Павлу видеть детей в любое время.

«Считайте это официальным заявлением. Адвокаты уже работают. Надеюсь, у вас не будет больше вопросов», — написала Алана

Чуть позже Алана Мамаева добавила, что юристы нужны супругам для того, чтобы представлять их интересы в суде, а также, чтобы отпала необходимость их физического присутствия на судебном заседании.

Но для чего на самом деле Алане понадобились адвокаты? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответила известный юрист Жанна Маргулис.

— Подобное заявление Аланы может говорить о том, что супруги обо всем договорились и готовят документы для цивилизованного развода.

Им остается закрепить договоренности у нотариуса. Тогда супруги смогут расторгнуть брак через мирового судью через месяц — в кратчайшие, установленные действующим законодательством сроки.

— А если же этого не случится?

— Если же договоренности не будут достигнуты, то совместное имущество, которое было приобретено в браке на общие доходы, делится пополам. Конечно, при отсутствие брачного договора. Это важно, так как этот документ может предусматривать иной порядок раздела имущества.

Также при разводе, в случае отсутствия брачного договора, кто-то из супругов вправе претендовать на отступление от равенства долей. Но для подобного решения у суда должны быть веские основания. Таким основанием на практике может стать покупка недвижимости на деньги родителей мужа и жены. Если в суде удастся доказать это, то имущество перейдет в собственность супруга, родители которого дали деньги. Это очень зыбко, поэтому суды редко отступают от равенства долей.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации!

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